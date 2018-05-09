Fundtur-MS participa de 95ª Reunião Ordinária do FORNATUR

O turismo de Mato Grosso do Sul está participando da 95ª Reunião Ordinária do Fornatur, em Brasília (DF), na sala de reuniões da Fecomércio.

Conforme divulgado pela Assessoria da Fundação de Turismo do Estado, Bruno Wendling representa Mato Grosso do Sul na vice-presidência da região Centro-Oeste. Entre os assuntos a serem tratados na sala de reuniões da Fecomércio, estão a apresentação do novo site do Fornatur, plataforma Integrada de Turismo e Turismo Inteligente, criação da Federação Nacional das Regiões Turísticas (Circuitos/Polos), estatísticas Airbnb e apresentação da 46ª ABAV Expo Internacional, que acontece em São Paulo no mês de setembro.

Na pauta fixa da reunião, que contará também com a presença do Ministro do Turismo, Vinícius Lummertz e da presidente da Embratur, Teté Bezerra, estão os casos de sucesso: Minas Gerais – Panorama do turismo – Vídeos Tutoriais, Pará – Rotas Turísticas e Gastronômicas e Mato Grosso do Sul – Modelo da Fundação de Turismo do MS.

*Com informações da Fundtur-MS