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Turismo de MS participa de reunião nacional de interlocutores do Programa de Regionalização

O encontro, organizado pelo Ministério do Turismo, busca reforçar o diálogo e aprimorar a articulação entre o órgão e todas as 27 unidades da Federação

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/05/2018 às 08:40

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Terminou na sexta-feira (11) a 29ª Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo (PRT). O Governo do Estado e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), participa da reunião que começou na terça-feira (8.5), em Manaus (AM). Construído a partir de oficinas participativas, o PRT define diretrizes para orientar sua implementação, tendo como metas a estruturação de destinos, a qualificação e a diversificação da oferta turística do País.

O encontro, organizado pelo Ministério do Turismo, busca reforçar o diálogo e aprimorar a articulação entre o órgão e todas as 27 unidades da Federação. Com vistas ao desenvolvimento regional do setor, a reunião objetiva ainda promover o intercâmbio de atividades, como a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro, a categorização de municípios, a criação de conselhos municipais de Turismo e o fortalecimento das instâncias de governança regionais.

Durante o evento, representantes da Diretoria de Estudos Econômicos e Pesquisas do MTur vão explicar a metodologia da nova categorização de cidades do Mapa do Turismo Brasileiro 2017. Instituído no âmbito do Programa de Regionalização, o Mapa orienta a atuação do Ministério na organização de políticas públicas prioritárias. A edição de 2017 do documento, revisado a cada dois anos, reúne 3.285 municípios, divididos em 328 regiões turísticas.

As cidades que integram a ferramenta foram indicadas por órgãos estaduais de Turismo, em conjunto com instâncias de governança regional, a partir de critérios estabelecidos de forma colaborativa com o MTur. Os resultados da reunião de Manaus, que ocorre no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, vão nortear o desenvolvimento de ações no setor nos próximos dois anos. Um novo encontro entre o grupo e técnicos do Ministério ocorrerá no segundo semestre de 2018.

Programa de Regionalização do Turismo

Como parte da política estratégica que baliza o desenvolvimento turístico do País, o Programa de Regionalização resulta de um processo de planejamento iniciado em 2003, com foco na gestão descentralizada. Lançado no ano de 2004, o PRT passou por uma avaliação participativa em âmbito nacional, o que possibilitou sua reformulação.

No ano seguinte, novas diretrizes foram instituídas pela Portaria MTur nº 105, de 16 de maio de 2013. Os eixos estruturantes do PRT incluem ainda empreendedorismo, infraestrutura, posicionamento de mercado, captação de investimentos, qualificação profissional e informação a visitantes.

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