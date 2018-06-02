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Turismo Nacional

Brasil premiado em Pequim

Durante maior feira de serviços da China, pavilhão brasileiro foi eleito o melhor

Schimene Duque Weber

Publicado em 02/06/2018 às 11:00

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O Pavilhão do Brasil foi eleito o melhor, entre os convidados internacionais, da 5ª edição da China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS), em Pequim. Em nome da delegação brasileira, o secretário Nacional de Estruturação do Turismo, José Antônio Parente, recebeu o prêmio durante cerimônia sexta-feira (01), último dia da feira.  O Brasil foi representado pelos ministérios do Turismo, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e das Relações Exteriores, além da Embratur e Apex-Brasil.

“Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho bem feito que vem sendo desenvolvido pelo governo brasileiro para se aproximar da China. Do ponto de vista do turismo, essa foi uma agenda crucial para aproximar os dois países e ampliar a presença dos turistas chineses no Brasil. Acredito que, em breve, colheremos os frutos com o aumento importante de turistas internacionais no nosso país”, comentou José Antônio Parente.

Durante a feira, o Brasil esteve representando em um pavilhão de 370 metros quadrados. De olho no mercado que mais envia turistas por ano para o mundo - 135 milhões - e também os que mais gastaram no último ano US$ 250 bilhões. Por esse motivo foram apresentados, a convidados e potenciais investidores, projetos para melhorar o turismo no Brasil com a construção de portos e marinas, resorts e outros atrativos turísticos que deverão impulsionar a atividade. Os investimentos apresentados são da ordem de US$ 4,5 bilhões para o Brasil.

Feira

A CIFTIS é organizada conjuntamente pelo Ministério do Comércio (MOFCOM) da China e pelo Governo Popular do Município de Pequim com periodicidade bienal. Trata-se da primeira feira internacional de comércio de serviços, de nível estatal, que abrange todos os 12 setores de serviços definidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

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