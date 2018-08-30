Expedição de Kombi vai desbravar os mais belos pontos turísticos de MS

Entre os dias 5 e 9 de setembro, expedição de Kombi vai percorrer as mais belas regiões turísticas de Mato Grosso do Sul. Segundo a organização, a ideia é juntar amigos e família em passeio inesquecível, reunindo um ícone do automobilismo nacional que ficou em produção durante 56 anos fazendo história em nosso país, e que no dia 2 de setembro tem seu dia comemorado. Na ocasião, o grupo irá viajar pela entrada do Pantanal, região de Jardim, Bonito e Serra da Bodoquena.

A essência da "expedição", diferente de um encontro em um único lugar, é passar por cenários lindos e inspiradores. A única exigência é de que o passeio deve ser feito única e exclusivamente de Kombi, porém o bom é que tem Kombi que poderá levar até 9 pessoas, de todos os anos e modelos. “Nós, da organização, já viajamos de Kombi há muito tempo, e esse também é um motivo para amigos que não viajam e não sabem o quanto é bom viajar de Kombi fazerem sua primeira viajem. A expedição terá início no dia 5 de setembro na cidade de Campo Grande, onde nos reuniremos para nos apresentaremos aos participantes e vamos adesivar os veículos”, disse Rhobson Lima.

Confira a seguir, nas próprias palavras dele, como deve ser a viagem

Dia 6

Sairemos pela avenida Afonso Pena (principal avenida da Capital) em uma grande carreata e um buzinaço, sentido BR-262, até a MS-450, onde entraremos sentido a Palmeiras (distrito do município de Dois Irmãos do Buriti-MS). Seguiremos por um pedaço de estrada de chão (onde devido a robustez dos veículos, velocidades e a qualidade da estrada não afetará nada nos veículo), parando sempre para contemplação e registros, no acampamento Batista entraremos para fazer fotos das kombis, nossa e de um Paredão do Coração (local muito conhecido na região), nesse local a MS 450 fica entre a Serra de Maracajú e o Rio Aquidauana onde todos os presentes se contemplarão de momentos únicos e inesquecíveis. Já em Piraputanga (próxima parada) almoçaremos peixe em um Restaurante aconchegante e típico da região. Após o almoços seguiremos para a cidade de Aquidauana, onde entraremos pela Rua 7 de Setembro, passando pelo centro da cidade em uma carreata e um buzinaço seguindo para avenida Pantaneta onde passaremos nossa primeira noite, acampados na Arena da Pantaneta.

Dia 7

Faremos a abertura do desfile de 7 de Setembro com as kombis, logo após seguindo para a BR 419 sentido a cidade de Nioaque, parando no posto Ypë, para um café, fotos com os Dinossauros (pois a cidade foi intitulada desde 2015 como “Vale dos Dinossauros”), passaremos pelo centro da cidade também em uma grande carreata e buzinaço, seguindo na BR 419 sentido Jardim. Passaremos por Guia Lopes da Laguna e em jardim faremos almoçaremos, logo em seguida iremos para o Balneário montar nosso acampamento, passando pelo buraco das araras para conhecer um dos lugares mais bonitos da região, voltando no final do dia para concentração na praça de Jardim, iremos expor as kombis, sendo recepcionados pelo prefeito e pela população local.

Dia 8

Sairemos cedo para cidade de Bonito, parando no Balneário logo na chegada da cidade, distância entre Jardim e Bonito – 70km, armando acampamento desfrutando das águas de Bonito e no final do dia iremos para a cidade (8 km – asfalto) onde pararemos na praça para exposição das kombis, e contemplação de uma das cidades mais atrativas de Mato Grosso do Sul. Passaremos no CMU (Centro de Múltiplo Uso) onde estará acontecendo o 5º Bonito Blues e Jazz Festival, logo retornaremos para o acampamento onde passaremos nossa 3ª noite.

Dia 9

Seguiremos para cidade de Bodoquena (asfalto), por 90 km parando na Boca da Onça – esse atrativo tem o maior rapel de plataforma do Brasil (90m), passando o dia no final do dia finalizaremos na praça de Bodoquena com exposição, Lual e um show com uma banda para finalizarmos a expedição com chave de ouro.

Após, o retorno para as cidades, ou estadia em pousada, fica a critério de cada expedicionário pois a partir do dia 9 o roteiro é livre.

Essa é uma idéia que tive a muito tempo, e em um bate papo com amigo kombeiro e fotógrafo Alexis Prappas, começamos a rascunhar essa ideia, há mais de um ano, porém só agora estamos conseguindo colocá-la em prática, e em conversa com amigos kombeiros, montei um grupo com os organizadores que tinha certeza que iriam na expedição, já de início deram 10 kombis, hoje estamos passando de 30 kombis, de várias cidades do estado do Mato Grosso do Sul, como – Campo Grande, Aquidauana, Jardim, Bonito, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Tacuru. Essa expedição tem participantes somente de MS, porém as próximas é também conseguirmos adeptos de outros estados e de outros países também.

A Expedição percorrerá em torno de 650km entre os dias 5 e 9 de Setembro, isso sem contar a distancia para chegar em Campo Grande e de Bodoquena para outras cidades origem de cada kombeiro que chegará a quase 550km que é a cidade de Tacuru.

Para quem tiver interesse de fazer parte dessa Expedição, temos nossas redes sociais que são:

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