Preservação do Pantanal será tema de evento em Jardim MS

O objetivo é discutir e incentivar pesquisas e estudos voltados à aplicação das geotecnologias no Pantanal, ajudando no desenvolvimento, preservação e sustentabilidade da região.

Nesta sétima edição, o monitoramento de impactos ambientais, o mapeamento de biomas e as tecnologias que integram a agricultura digital estão entre os destaques. Serão realizadas mesas-redondas, palestras, cursos e exposições para mostrar e debater experiências que estão sendo conduzidas por instituições de ensino e pesquisa, órgãos de gestão e iniciativa privada, no País e exterior.

Como exemplos, vão ser abordadas pesquisas relativas à aplicação das geotecnologias em estudos ambientais na Bolívia, Brasil e Paraguai. Também serão apresentados trabalhos em sessões orais e de pôsteres, em diversos temas como agropecuária e agricultura de precisão, análise de paisagem, avaliações de impacto e gestão ambiental, geoprocessamento, sensoriamento remoto, monitoramento de fauna e sustentabilidade.

O simpósio é organizado pela Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Mais informações: https://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/index.php