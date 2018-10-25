7º GeoPantanal realizado em Jardim (MS) supera expectativas e premia os melhores trabalhos

Após cinco dias de extensa programação, aconteceu na noite desta quarta-feira, 24, no Centro de Convenções de Jardim, o encerramento da 7ª edição do Simpósio de Geotecnologias no Pantanal (GeoPantanal). Na ocasião foram entregues as premiações aos melhores trabalhos das categoria "Técnico e graduação" e "Pós-graduação e profissional".

O evento reuniu profissionais, estudantes e pesquisadores, nacionais e internacionais para apresentar as principais pesquisas em geotecnologias aplicadas ao Pantanal. A programação aconteceu de 20 a 24 de outubro no município de Jardim (MS) e abriu oportunidade para a exposição de trabalhos técnicos, ferramentas e metodologias desenvolvidas no Brasil e exterior.

O simpósio foi organizado pela Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS).

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