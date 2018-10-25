Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:11

Buscar

Últimas notícias
X

Pantanal

7º GeoPantanal realizado em Jardim (MS) supera expectativas e premia os melhores trabalhos

Evento aconteceu de 20 a 24 de outubro e reuniu participantes do Brasil e exterior

Rhobson ADM

Publicado em 25/10/2018 às 10:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após cinco dias de extensa programação, aconteceu na noite desta quarta-feira, 24, no Centro de Convenções de Jardim, o encerramento da 7ª edição do Simpósio de Geotecnologias no Pantanal (GeoPantanal). Na ocasião foram entregues as premiações aos melhores trabalhos das categoria "Técnico e graduação" e "Pós-graduação e profissional".

O evento reuniu profissionais, estudantes e pesquisadores, nacionais e internacionais para apresentar as principais pesquisas em geotecnologias aplicadas ao Pantanal. A programação aconteceu de 20 a 24 de outubro no município de Jardim (MS) e abriu oportunidade para a exposição de trabalhos técnicos, ferramentas e metodologias desenvolvidas no Brasil e exterior.

O simpósio foi organizado pela Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS). 

Confira a galeria de fotos, clicando aqui.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo