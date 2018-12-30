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SUCURI

Em passeio de flutuação grupo encontra sucuri no Rio da Prata

Animal parece não se incomodar com a presença de humanos

Rhobson ADM

Publicado em 30/12/2018 às 08:16

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Com o Rio da Prata em sua cor natural um grupo de pessoas registrou durante a flutuação o mergulho de uma sucuri. O animal parece não se incomoda com a presença de humanos e durante os três minutos de vídeo passa tranquilamente. O rio banha as cidades de Jardim e Bonito e é conhecido por sua água cristalina.

Sucuri parece não se incomodar com a presença de seres humanos

As imagens mostram o animal, conforme publicação na página Instituto Bacia do Miranda, foram feitas durante o passeio de flutuação Recanto Ecológico Rio da Prata - localizado em Jardim. São cerca de oito pessoas que puderam ver ao vivo a sucuri em seu habitat natural. Também é possível notar peixes na água.  

https://www.youtube.com/watch?v=35_V4thQH-k

O vídeo mostra que ao contrário das águas turvas do meio de novembro e começo de dezembro, as águas do Rio da Prata estão limpas. A volta das águas cristalinas trazem tranquilidade para os comerciantes e moradores das cidades de Bonito e Jardim, uma vez que mais de 50% dos empregos são ligados ao ecoturismo.  

Com pouco mais de 15 horas de publicação, o vídeo já teve 7,6 mil visualizações e foi compartilhado 172 vezes. O Correio do Estado entrou em contato com a página que publicou a imagem, mas não obteve retorno. Os funcionários do passeio informaram que as imagens foram feitas em 2016 por um turista que visitou o local e que estariam fazendo mais sucesso agora do que foram utilizadas há dois anos.

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