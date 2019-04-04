Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:15

Buscar

Últimas notícias
X

MS

Rally dos Sertões ganha destaque em São Paulo com a presença de Reinaldo Azambuja

Thailla Torres

Publicado em 04/04/2019 às 15:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma das maiores competições off-road do mundo será utilizada pelo governo brasileiro como ferramenta de promoção do País no mundo. O Rally dos Sertões, que chega a 27ª edição em 2019 com largada de Campo Grande, foi apresentado nesta quarta-feira (3) para empresários do turismo na World Trade Market Latin America (WTM LA), uma das maiores feiras do segmento realizada anualmente em São Paulo.

Mato Grosso do Sul será palco para o rali pela segunda vez. “Em 2017 tivemos a chegada em Bonito, depois da passagem por Coxim e Aquidauana. Agora, com a largada em Campo Grande, MS se torna vitrine para o mundo. Nossa estratégia é divulgar atrativos, belezas naturais e potencialidades turísticas para que brasileiros e estrangeiros possam conhecer nosso Estado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, que participou da apresentação.

A “oportunidade única” de colocar Mato Grosso do Sul em evidência foi destaque do secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica). “O Rally foi apresentado oficialmente à imprensa do Brasil e do mundo numa das maiores feiras de turismo das américas, com as presenças do Ministério do Turismo e do Governo do Ceará, onde será a chegada da competição. É um momento importante para nós, pois estamos expondo nossos potenciais no turismo, que tem crescido muito”, disse.

MS é representado na WTM LA pela Fundação de Turismo (Fundtur), além de empresários e técnicos do Sebrae/MS. “Aqui estamos dando o tom da nova gestão do governador Reinaldo Azambuja, que tem como pauta permanente o turismo como desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a parceria com o Rally traz mais visibilidade para a Capital Morena e consolida MS como rota do off-road no Brasil”, afirmou o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling. 

Também esteve presente na apresentação do Rally, o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo