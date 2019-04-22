Câmara discute com a comunidade o Plano Municipal de Turismo de Aquidauana

Nesta terça-feira (23), às 19h, a comunidade aquidauanense pode debater na debater ideias e ações sobre o Turismo de Aquidauana na Câmara de Vereadores, durante Assembleia Pública para início das atividades de desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo (PMT) do município.

Em pauta está a apresentação do projeto de elaboração do PMT, apresentação da Política Estadual de Turismo da FUNDTUR/MS, contextualização dos processos e cronograma de ações.

A realização é da Prefeitura de Aquidauana e Fundação de Turismo de Aquidauana