Câmara discute com a comunidade o Plano Municipal de Turismo de Aquidauana

Terça-feira
Legislativo convida a comunidade para debater ideias e ações ao turismo da região
Nesta terça-feira (23), às 19h, a comunidade aquidauanense pode debater na debater ideias e ações sobre o Turismo de Aquidauana na Câmara de Vereadores, durante Assembleia Pública para início das atividades de desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo (PMT) do município.
Em pauta está a apresentação do projeto de elaboração do PMT, apresentação da Política Estadual de Turismo da FUNDTUR/MS, contextualização dos processos e cronograma de ações.
A realização é da Prefeitura de Aquidauana e Fundação de Turismo de Aquidauana
GASTRONOMIA
Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS