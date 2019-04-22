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Terça-feira

Câmara discute com a comunidade o Plano Municipal de Turismo de Aquidauana

Legislativo convida a comunidade para debater ideias e ações ao turismo da região

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 14:32

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Nesta terça-feira (23), às 19h, a comunidade aquidauanense pode debater na debater ideias e ações sobre o Turismo de Aquidauana na Câmara de Vereadores, durante Assembleia Pública para início das atividades de desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo (PMT) do município.

Em pauta está a apresentação do projeto de elaboração do PMT, apresentação da Política Estadual de Turismo da FUNDTUR/MS, contextualização dos processos e cronograma de ações.

A realização é da Prefeitura de Aquidauana e Fundação de Turismo de Aquidauana

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