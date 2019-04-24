Assembleia expõe estratégias para o turismo em MS e Aquidauana

Com o objetivo de debater ideias e iniciativas em prol do desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo de Aquidauana, foi realizada na noite de ontem, 23, uma Assembleia Pública, envolvendo empresários do trade turístico, acadêmicos e o poder público municipal e estadual.

Na assembleia um dos momentos mais importantes foi a palestra técnica com Diego Garcia Santos, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que expôs aos participantes as Estratégias para o Turismo no Mato Grosso do Sul para o quadriênio 2019-2022, dentre eles: melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos; profissionalizar a gestão pública e privada de forma integrada; ampliar a conectividade dos principais centros emissores nacionais e internacionais ao Estado; aumentar a participação do Mato Grosso do Sul no mercado turístico nacional e internacional; consolidar a imagem do Mato Grosso do Sul com um dos melhores destinos turísticos de Ecoturismo do País; aumentar o fluxo turístico para o Estado e atrair novos investimentos para MS.

A Fundação de Turismo de Aquidauana, visando a construção do Plano Municipal de Turismo, na Assembleia Pública já anunciou e agendou os próximos encontros desse processo democrático de construção, que serão este ano, nas seguintes datas: 23 de maio, 19 de junho, 18 de julho, 22 de agosto, 19 de setembro, 24 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro.

As reuniões acontecerão sempre às 8 horas, no Centro de Atendimento ao Turista, na Estação Ferroviária.