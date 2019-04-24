Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:16

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Assembleia expõe estratégias para o turismo em MS e Aquidauana

Haverão novos encontros para debater ideias e soluções; confira datas

Thailla Torres

Publicado em 24/04/2019 às 15:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o objetivo de debater ideias e iniciativas em prol do desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo de Aquidauana, foi realizada na noite de ontem, 23, uma Assembleia Pública, envolvendo empresários do trade turístico, acadêmicos e o poder público municipal e estadual.

Na assembleia um dos momentos mais importantes foi a palestra técnica com Diego Garcia Santos, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que expôs aos participantes as Estratégias para o Turismo no Mato Grosso do Sul para o quadriênio 2019-2022, dentre eles: melhorar a qualidade dos produtos e serviços turísticos; profissionalizar a gestão pública e privada de forma integrada; ampliar a conectividade dos principais centros emissores nacionais e internacionais ao Estado;  aumentar a participação do Mato Grosso do Sul no mercado turístico nacional e internacional; consolidar a imagem do Mato Grosso do Sul com um dos melhores destinos turísticos de Ecoturismo do País; aumentar o fluxo turístico para o Estado e atrair novos investimentos para MS.

A Fundação de Turismo de Aquidauana, visando a construção do Plano Municipal de Turismo, na Assembleia Pública já anunciou e agendou os próximos encontros desse processo democrático de construção, que serão este ano, nas seguintes datas: 23 de maio, 19 de junho, 18 de julho, 22 de agosto, 19 de setembro, 24 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro.

 

As reuniões acontecerão sempre às 8 horas, no Centro de Atendimento ao Turista, na Estação Ferroviária.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo