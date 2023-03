2ª edição Feirão do Turismo MS Rota Pantanal Bonito começa no Estado

A ideia é incentivar o sul-mato-grossense a conhecer as belezas naturais do próprio estado / Divulgação

Começa nesta segunda-feira, 6 de março, o 2° Feirão do Turismo MS Rota Pantanal Bonito. O evento acontece até o dia 12 de março no Shopping Campo Grande, das 10h até as 22h, em frente às salas de cinema.

Com o objetivo de promover, divulgar e comercializar os produtos turísticos da Rota Pantanal Bonito, a ideia é incentivar o sul-mato-grossense a conhecer as belezas naturais do próprio estado.

A ação estratégica é uma realização do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB), gestor da Rota Pantanal Bonito, com o apoio da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul). O Feirão de Turismo é uma oportunidade para o sul-mato-grossense conhecer os atrativos da região e programar seus passeios, aproveitando os pacotes promocionais que serão oferecidos pelas agências de viagens e o trade turístico.

Com a participação de quatro municípios durante o Feirão (Corumbá, Jardim, Bodoquena e Miranda), a Rota Pantanal Bonito integra o mapa turístico de Mato Grosso do Sul. São destinos que propiciam experiências inesquecíveis aos visitantes em atividades de aventura (flutuação, trilhas, rapel, cavalgada, mergulho), visitas a grutas, aquários naturais e sítios arqueológicos, safaris fotográficos, observação de aves, passeios fluviais e pesca esportiva. Os roteiros são próximos de Campo Grande, com acessos por rodovias em boas condições de tráfego.

Baixa temporada

Para o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, o Feirão do Turismo é uma excelente iniciativa da Rota ao criar um espaço onde o campo-grandense, em especial, tenha a oportunidade de conhecer os atrativos de dois destinos consolidados do Estado. “Estamos apostando nessa estratégia de oportunizar ao público local esse contato direto com o trade. Vai ser um sucesso, com certeza, e estamos felizes em apoiar mais esta ação do BCVB”, disse.

Segundo o BCVB, o evento é uma oportunidade de os sul-mato-grossenses conhecerem mais as opções do turismo regional e aproveitarem os períodos de baixa temporada para adquirir pacotes com preços promocionais. Os destinos da Rota Pantanal Bonito oferecem tarifário diferenciado durante praticamente todo o ano: a alta temporada ocorre somente nos feriados prolongados, nas férias escolares e durante as festividades de Natal e Réveillon.