2º Festival de Pesca Esportiva no Distrito Águas do Miranda começa hoje

Distrito Águas de Miranda / Divulgação

O 2º Festival de Pesca Esportiva no Distrito Águas do Miranda, em Bonito, começa nesta sexta-feira (26) até domingo (28). A programação está repleta de atividades para toda a família, incluindo shows, feira de exposições, praça de alimentação e oficinas.

O Festival de Pesca Esportiva abre hoje com o curso “Delícias no Anzol”, promovido pela prefeitura em parceria com o Sebrae, às 14h. Em seguida, haverá a entrega dos kits esportivos aos inscritos na competição e a abertura da praça de alimentação e artesanato. Os shows começam às 20h, na praça do Festival, com Maciel Corrêa e os Ases do Pantanal, seguidos por Victor Gregório e Marco Aurélio.

O torneio de pesca vai contar com equipes vindas de diversas partes do Brasil. A prova principal (pesca de adultos) será no sábado (27), a partir das 7h, com encerramento previsto para às 16h, na modalidade de pesque e solte. Na música, João Haroldo e Betinho cantam a partir das 19h30, em seguida, o Festival reserva um grande momento com o show nacional de Chrystian, que ao lado de seu irmão Ralf, durante 40 anos, encantou o país com seus grandes sucessos na música sertaneja.

No domingo (28), acontecerá a prova infantil, das 9h às 11h, no pesqueiro do Hotel Fazenda Genipapo.

O 2º Festival de Pesca Esportiva no Distrito Águas do Miranda conta com a realização da Prefeitura de Bonito, com o apoio do Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.