3°Grupamento dos bombeiros encerra junho com 185 ocorrência no Pantanal

Atendimento do Corpo de Bombeiros / Foto: Divulgação

O 3° Grupamento de Bombeiros Militar divulgou nesta segunda-feira, 3, o balanço de atendimentos feitos no mês. Atendendo Corumbá, Ladário, Miranda e regiões de difícil acesso do Pantanal, as equipes prestaram apoio em 185 ocorrências.

Conforme os dados, acidentes de trânsito totalizam 41 registros, 35 emergências clínicas, 17 captura de animais, 13 remoções para o Pronto Socorro e 15 controles de insetos. Também foram feitos nove combates a incêndio em vegetação e queima de lixo.

No mês foram registrados seis resgates fluviais, com uso de embarcação do Corpo de Bombeiros, também três resgates terrestres no Pantanal, em Nabileque, Nhecolândia e Taquari, e três aéreos com o 2° Grupamento Aéreo Bombeiros e um da Marinha.