11 de Março de 2026 • 19:27

Cultura, tradição e alegria

4º Festival de Pesca Esportiva de Bonito começa nesta sexta em Águas do Miranda

Evento gratuito reúne competições de pesca, shows musicais, gastronomia e feira de artesanato no distrito

Da redação

Publicado em 11/03/2026 às 18:51

O evento em Águas do Miranda é gratuito e promete movimentar a região / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O 4º Festival de Pesca Esportiva de Bonito será realizado entre os dias 13 e 15 de março, no Distrito de Águas do Miranda, reunindo competições de pesca, feira de artesanato, gastronomia local e shows musicais. O evento é gratuito e promete movimentar a região com atrações para todas as idades.

Na sexta-feira (13), a programação começa às 18h, com conferência da documentação das equipes e orientações sobre o campeonato. A abertura oficial acontece às 19h, seguida de shows com Juca Leite e a dupla Wesley & Conrado, a partir das 19h30, na Praça do Festival.

No sábado (14), o torneio de pesca esportiva na modalidade adulto tem início às 7h, no Porto do Sr. Osvaldo. À tarde, a programação segue na Praça do Festival com apuração dos pontos, exposição de artesanato e gastronomia local. Às 19h30, acontece a entrega das premiações e o sorteio de um barco com motor entre os participantes. A noite será animada pelos shows de Talles & Rafael e Pé de Cedro, a partir das 20h.

O encerramento será no domingo (15), no Pesqueiro Recanto dos Amigos, com o torneio de pesca infantil, a partir das 9h, seguido da apuração dos pontos e premiação dos pequenos pescadores.

O festival é realizado pela Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Governo do Estado, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Setesc e Associação Empresarial de Bonito (ASSEB).

