03 de MarÃ§o de 2026 • 19:26

TradiÃ§Ã£o

5Âª Festa do Pequi comeÃ§a neste sÃ¡bado no Distrito de CamisÃ£o com entrada franca

Evento reÃºne mÃºsica ao vivo, pratos tÃ­picos e celebraÃ§Ã£o da cultura pantaneira no fim de semana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 16:57

O evento celebra a cultura pantaneira e a tradiÃ§Ã£o culinÃ¡ria da regiÃ£o / O Pantaneiro/Arquivo

A Prefeitura de Aquidauana realiza neste fim de semana a 5ª Festa do Pequi, no Distrito de Camisão. O evento celebra a cultura pantaneira e a tradição culinária da região, com dois dias de programação gratuita, música ao vivo e praça de alimentação com pratos típicos à base de pequi.

A festa começa no sábado (7) com shows a partir das 21h. Sobem ao palco a dupla Raffa & Ruan e, na sequência, o Grupo Raça Pantaneira, prometendo animar o público com muito sertanejo e ritmos regionais.

No domingo (8), a programação tem início às 11h, com apresentação do Mania de Samba. Às 13h, é a vez da dupla Victor Gregório & Marco Aurélio subir ao palco, seguidos por Michel & Felipe, às 15h, fechando o evento com chave de ouro.

A entrada é franca, e a organização espera reunir grande público para celebrar a tradição e a alegria pantaneira. A praça de alimentação contará com diversas opções de pratos típicos tendo o pequi como ingrediente principal, valorizando a culinária local e os produtores da região.

A 5ª Festa do Pequi é uma realização da Prefeitura de Aquidauana e convida famílias e amigos para viverem um fim de semana especial no Distrito de Camisão, celebrando a cultura, a música e os sabores do Pantanal.

