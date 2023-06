7º Encontro de Relíquias de Aquidauana é mais uma marca de MS para o mundo

Público lota o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / Ronald Regis

A primeira noite do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana deixou claro que o evento já é uma marca da cidade, além de revelar a importância cultural da exposição.

Com um público que marcou presença e acompanhou todos os shows da noite, e que também teve a oportunidade de admirar as maravilhas das relíquias (carros antigos), das kombis, motocicletas, fuscas e motorhomes, vindos das mais diversas cidades do Estado, do País e da América do Sul. A festa, que é uma grande feira cultural ao ar livre, com dezenas de barracas de artesanato, gastronomia, chopp, cerveja, refrigerante e doces, teve o espaço organizado para receber o público com conforto, oferecendo toda infraestrutura semelhante à de qualquer outro grande evento com essa dimensão, e com um aparato policial que oferece total segurança ao público, a noite de abertura deixou clara que essa festa terá dezena de outras edições. Afinal, a presença do público é o termômetro para o sucesso da exposição, e ele marcou ponto do início ao final da noite.

Entre as atrações que estavam à disposição do público, tatuadores como o Alex, do Ofá Dourado Tattoo, Rogério, do Studio Djer Tattoo, atenderam o público com tatuagem e piercing. Brinquedos para a diversão da criançada, também foram montados, num cuidado especial da comissão organizadora, para que pessoas de qualquer idade tenham a chance de se divertir.



A noite do dia 9 de junho, contou ainda com a apresentação de três grandes shows que não deixaram a galera se afastar do palco.

A primeira banda a embalar a plateia, foi a Rock Clube 262, da cidade de Aquidauana. Com quatro músicos, os artistas tocaram um rock que não deixou nada a dever aos amantes desse estilo musical. Em seguida, o público pode testemunhar um momento emocionante do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, quando Mané Coxinha, a lenda viva do rock pantaneiro, subiu ao palco, para o êxtase de seus fãs. Cantando com o artista, o público foi ao delírio quando ele cantou “Medo da Chuva” de Raul Seixas. O artista, que “renasce” de um período delicado de sua saúde, mostrou que a arte é seu oxigênio e cantou acompanhado pelos músicos da banda 262 Rock Club, num momento de perfeita confraternização. Para deixar melhor o que já estava ótimo, iniciou o show de Chicão Castro. Um artista com estilo único e que já vem se apresentando em outros encontros como uma marca dessa festa.

Um evento que vai até amanhã, proporcionando muita cultura e entretenimento com entrada gratuita

Para os que pensam que a festa aconteceu apenas nesta sexta-feira, 9, os organizadores da exposição avisam que hoje e amanhã ainda tem muito espetáculo. Por isso, ainda há tempo de aproveitar. Na manhã deste sábado, 10, aconteceu a tradicional carreata pelas ruas da cidade, saindo da avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana, o endereço dessa exposição, que tem entrada gratuita e diversão garantida. Durante o dia a alegria segue com as barracas de gastronomia, bebidas, artesanato e tudo que uma exposição desse porte precisa ter, e oferecer ao público.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é tradicionalmente organizado pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.