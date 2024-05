Abertas inscrições para o 'I Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional de MS'

Inscrições são on-lines / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ‘I Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional: na Atenção às Condições Crônicas Não Transmissíveis’, que acontece nos dias 11 e 12 de junho no Centro de Convenções do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento é promovido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da superintendência de Atenção à Saúde, apoio da ASMAN (Associação sul-mato-grossense de Nutrição), OCCA/UFMS (Observatório de Condições Crônicas e Alimentação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto).

Conforme o gerente de Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade da coordenadoria das Doenças Crônicas da SES, Anderson Holsbach, durante o evento será lançada a ‘Carteira de Serviços da Atenção Ambulatorial Especializada e da Atenção Especializada Hospitalar’ e o e-book “Ciência, tradição e afetos na panela: um resgate das práticas alimentares como estratégia de cuidado do sobrepeso e obesidade no Mato Grosso do Sul”, além da Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade do estado.

“O evento vem de encontro com a necessidade de discutir a Segurança Alimentar e Nutricional, uma vez que as pessoas com obesidade e demais condições crônicas estão suscetíveis e algum grau de insegurança alimentar. Além disso, é um momento muito especial, porque vamos lançar a Linha de Cuidado da Pessoa com Sobrepeso e Obesidade de Mato Grosso do Sul, um trabalho que vem sendo construído entre muitos setores desde 2022 e trará ganhos para a saúde da população sul-mato-grossense. O evento também será um espaço de diálogo entre diferentes órgãos, instâncias e esferas de gestão, para alinhar ações para a garantia do Direito Humano a Alimentação Adequada, com suporte do governo federal”, explica Anderson.

Ao todo, serão ofertadas 250 vagas aos profissionais e gestores das secretarias municipais e estadual de Saúde, Educação, Direitos Humanos, Assistência Social, Desenvolvimento Agrário, Extensão Rural, Agricultura Familiar; Distrito Sanitário Especial Indígena, instituições de ensino superior, conselheiros do CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), COMSAN (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), CES (Conselho Estadual de Saúde), CIAN (Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição), membros da CAISAN (Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional ) e sociedade civil em geral.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo link.

*Com informações da Comunicação SES