Acesso à Rodovia do turismo em Bonito passa por manutenção

Equipes na instalação / Foto: Divulgação

A Secretaria de Obras de Bonito realiza nesta sexta-feira, 11, a instalação de novos tubos na tubulação na estrada no Aterro Sanitário, no trecho que dá acesso à Rodovia do Turismo.

Segundo a prefeitura, a obra é necessária para diminuir uma curva na via e facilitar o cercamento do aterro, que também se faz extremamente necessário para controle da entrada de pessoas no local e do descarte adequado dos resíduos.

O trecho dá acesso aos atrativos próximo ao Rio Formoso e do Córrego Bonito. Cerca de 200 veículos passam pelo local por dia.