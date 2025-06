Adolescente troca festa de aniversário para passeio em relíquia rosa por MS

Malu ganhou dia especial de presente / Fotos: Annieli Plens/Arquivo pessoal

O carro, de luxo e estilo clássico, foi alugado especialmente para a data e veio de Maringá, no Paraná, a mais de 600 km de distância da cidade. A limousine da Limousine Maranata, desta vez, virou o centro das atenções em uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o pai, André Curcioli, apesar de o transporte do veículo ter encarecido a experiência, os custos ainda ficaram abaixo do que se gastaria com uma festa tradicional. Além disso, o presente é uma forma de demostrar o amor do casal para a filha única.

"Com certeza ficou mais caro trazer de Maringá, mas ainda foi mais barato do que uma festa", brinca. "A gente consultou empresas em Campo Grande e Dourados, mas não encontramos nenhuma limousine. Minha esposa, Ana Claudia de Oliveira Coelho Curcioli, correu atrás. Acabamos localizando essa em Maringá", contou André.

Sobre o valor exato, ele admite não saber quanto a empresa normalmente cobra dentro da própria cidade de origem, mas acredita que seja algo acessível para quem está na região. Já no caso de Rio Brilhante, os custos envolveram transporte em guincho, hotel, alimentação e outras despesas logísticas para trazer o veículo até o Estado.

Roteiro personalizado

Toda a programação foi organizada por Malu. A limousine buscou a aniversariante e as amigas em casa, seguiu para um passeio pela cidade, inclusive em um salão de beleza para o "dia das princesas".

Além disso, o roteiro segue o dia todo e virou uma atração na cidade. Por onde a limousine rosa passa, os olhares se voltam. "O povo para, os carros vão encostando para tirar foto. Acho que à noite vai ser ainda mais legal. A praça aqui é muito bonita e vai render umas fotos bacanas", comentou o pai da aniversariante.

"Na realidade, nós não temos nada de carros relíquia, mas gostamos de frequentar exposições aqui mesmo na nossa cidade, uma vez por ano tem. Minha filha gosta mesmo de limousine e adora cor rosa".

Encontro de Relíquias

Rio Brilhante é uma das cidades da região, assim como Aquidauana, que tradicionalmente realiza o Encontro das Relíquias.

Os eventos reúnem apaixonados por carros clássicos, a história automotiva, o colecionismo e, em alguns casos, o comércio e o turismo.

