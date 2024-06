Adriano chega com peso pesado ao 8º Encontro de Relíquias

O 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que começou no dia 30 de maio, e vai até 2 de junho, contará com uma presença ilustre neste sábado, 1º de junho. Adriano, um entusiasta de Maracaju, estará no evento exibindo um conjunto impressionante de veículos antigos.

Adriano, que já participou do evento em anos anteriores, trará para a exposição um Peterbilt 359 de 1975, três tratores antigos e um Jeep Willys de 1972. "Não lembro o ano exato da minha última participação, mas estou muito animado para este ano", comentou.

O caminhão Peterbilt foi adquirido nos Estados Unidos em 2010. Os tratores pertencem ao museu ASCOMAR de Maracaju, onde Adriano atua como curador e tesoureiro. O Jeep Willys foi comprado há três anos de um amigo em Maracaju e, desde então, passou por um processo de restauração nas mãos de Adriano.

O Encontro de Relíquias é conhecido por ser a maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul, realizada na Avenida Pantaneta, e tem entrada franca. O evento não só celebra a cultura automotiva, mas também promove turismo, lazer e geração de renda para a cidade de Aquidauana e região.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar a incrível coleção de Adriano e muitos outros veículos raros e históricos. Além das exposições de relíquias, o evento oferece uma programação diversificada com shows, parque de diversões, praça de alimentação e muito mais.

Adriano está ansioso para compartilhar suas paixões automotivas com o público e contribuir para o sucesso do evento. "O Encontro de Relíquias é uma ótima oportunidade para reunir entusiastas de carros antigos e celebrar nossa herança automotiva", disse.

Não perca a chance de conferir essas e outras relíquias no 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana, um evento que já se consolidou como parte essencial da identidade cultural da região.