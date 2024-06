AdventureELEVATE: MS lança nova campanha de promoção turística

Adventure Travel Trade Association é a maior rede global de líderes em viagens deste segmento / Foto: Pref. Corumbá

De 11 a 13 de junho, o turismo de Mato Grosso do Sul estará presente no AdventureELEVATE North America 2024, uma conferência anual sobre ecoturismo e turismo de aventura organizada pela Adventure Travel Trade Association (ATTA) e que será realizada em Asheville, Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, fala sobre as ações realizadas neste segundo ano consecutivo que Mato Grosso do Sul participa do AdventureELEVATE América do Norte.

“Esse é um mercado que temos priorizado muito nos últimos dois anos nesse novo ciclo de gestão, inclusive com representação nos Estados Unidos, que é nosso principal mercado emissor internacional por via aérea. É um evento muito importante e bem segmentado. Vamos ter uma participação em destaque, já que somos um dos apoiadores do evento, teremos um espaço para a apresentação do destino e vamos lançar em primeira mão para o público presente a nova campanha do Mato Grosso do Sul, que é um storytelling que produzimos em parceria com uma produtora norte-americana. Produzimos dois conteúdos e lá será lançado o conteúdo sobre o Pantanal para reforçarmos ainda mais o nosso bioma e falaremos também sobre Bonito/Serra da Bodoquena na nossa apresentação”, explica.

O evento AdventureELEVATE North America reúne os principais atores do turismo das américas, como operadores turísticos e consultores de viagens, representantes da imprensa e parceiros deste segmento, bem como conselhos e representantes de turismo internacionais. O evento também apresenta a possibilidade de relacionamentos importantes com relevantes mercados internacionais, associações e mídia especializada, trazendo, como retorno visibilidade e projeção para Mato Grosso do Sul como destino turístico internacional. O objetivo é construir e manter relacionamentos comerciais que impactem positivamente no aumento do fluxo turístico para Mato Grosso do Sul.

“Estamos com uma expectativa muito boa também com a participação no marketplace, que são as rodadas de apresentação individuais que fazemos com os operadores emissivos que estarão no evento, além de toda a relação que faremos durante os três dias que estaremos lá”, finaliza Wendling.

Saiba mais sobre o evento: https://events.adventuretravel.biz/adventureelevate/north-america-2024

ATTA

Considerada uma das mais importantes associações de turismo de aventura do mundo, a Adventure Travel Trade Association é a maior rede global de líderes em viagens deste segmento.

Em 2017, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado brasileiro a fazer parte desta associação composta por cerca de 30.000 guias individuais, operadores turísticos, alojamentos, consultores de viagens, conselhos de turismo, organizações de marketing e gestão de destinos, educadores ao ar livre, empresas de equipamentos e meios de comunicação de viagens que compartilham o compromisso com o turismo sustentável.

*Com informações da Comunicação FundturMS