Iniciativa mira na modernização do potencial turístico em Aquidauana

MS - 450 / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na semana passada, uma coletiva de imprensa organizada pelo SEBRAE destacou a crescente colaboração entre instituições para impulsionar o ecoturismo em Mato Grosso do Sul. O evento contou com a participação do SEBRAE, da AECOPAXI (Corredor Turístico Paxixi), da FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e de associações locais, como o Rota Serra e Charme Paxixi. O foco principal é a modernização, capacitação e viabilização do turismo em Aquidauana.

Jean Carlo de Lima, Diretor de Desenvolvimento do Turismo da FUNDTUR MS, ressaltou a importância da orientação técnica oferecida pela fundação. “Cada município possui seu próprio potencial turístico. A fundação orienta tecnicamente e fomentar o desenvolvimento turístico do Estado, apoiando empresários com consultoria especializada para otimizar investimentos e fortalecer os produtos turísticos locais,” afirmou Lima.

Coletiva foi no Terroir Pantanal - Foto: Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro

Sandra Amarilha, Diretora do SEBRAE, destacou o crescente interesse no setor turístico e a importância de se adaptar às necessidades do mercado. “Observamos um desejo significativo de investir no turismo, com uma consciência crescente sobre o potencial natural e as infraestruturas disponíveis. Embora algumas propriedades necessitem de ajustes e adaptações, o desenvolvimento está avançando rapidamente. A proximidade com grandes centros como Campo Grande e Dourados, além de estar a um curto trajeto de Bonito, cria um ambiente propício para o crescimento rápido do ecoturismo,” disse Amarilha.

Amarilha também explicou como os pequenos negócios podem se integrar a iniciativa. “Trabalhamos junto à AECOPAXI para organizar um plano de ação que atenda às necessidades locais. A liderança local é fundamental para coordenar essas demandas e garantir que os pequenos negócios se preparem adequadamente para receber os turistas,” completou.

Presidente da Aecopaxi, Miriam Aveiro - Foto: Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro

Gilmar França, proprietário do Terroir Pantanal, ressaltou o potencial turístico da região de Camisão. “A região tem se destacado cada vez mais e oferece grandes oportunidades para os turistas. O trabalho do SEBRAE e do governo estadual para conectar recursos turísticos e promover a região é crucial para o desenvolvimento. Estamos avançando na criação de uma rede de propriedades e experiências que proporcionem aos visitantes uma experiência segura e enriquecedora,” afirmou França.

Veja o vídeo: