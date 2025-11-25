Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 18:56

Turismo

Aeroporto de Bonito bate recorde e supera 60 mil passageiros em 2025

Fluxo já ultrapassa total de 2023 e 2024, mesmo com menos operações aéreas

Redação

Publicado em 25/11/2025 às 15:26

Aeroporto Regional de Bonito registrou um aumento expressivo / Divulgação

O Aeroporto Regional de Bonito alcançou uma marca histórica em 2025. Até 23 de novembro, o terminal registrou 60.253 passageiros, superando todo o movimento dos anos anteriores e confirmando o aumento contínuo do fluxo turístico no município.

De acordo com a Administração Aeroportuária, o volume deste ano já é maior que o de 2023, quando foram registrados 45.917 passageiros em 650 operações, e também supera 2024, que fechou com 50.932 passageiros em 713 voos.

Em 2025, o crescimento ocorre mesmo com um número menor de operações: 560 até o momento. O cenário indica aeronaves mais cheias e maior demanda pelos destinos turísticos da região.

Desempenho das companhias aéreas em 2025

  • Azul Linhas Aéreas: 28.820 passageiros em 290 operações
  • GOL Linhas Aéreas: 25.718 passageiros em 222 operações
  • LATAM Airlines: 5.715 passageiros em 48 operações

