Aeroportos da Infraero esperam 700 mil passageiros nas férias de julho

A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas / Divulgação

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são esperados 602,4 mil passageiros em 5.394 voos. Já para o Aeroporto de Passo Fundo (RS), o segundo mais movimentado, a estimativa é de um fluxo de 24,2 mil pessoas em 174 voos programados.

Em terceiro lugar, o Aeroporto de Jericoacoara, no Ceará, espera receber 22,9 mil passageiros em 218 voos. E no Aeroporto do Vale do Aço, em Minas Gerais, são aguardados 16,8 mil passageiros em 303 voos.



Viagem tranquila

A Infraero trabalha para que passageiros, empresas aéreas, trabalhadores e frequentadores dos aeroportos tenham tranquilidade e segurança. Além disso, é recomendado que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais.

Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos.

O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas nas orientações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A página traz informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e preterição, acessibilidade, entre outras.

*Com informações da Infraero