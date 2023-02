Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem Bonito

Divulgação

De visual renovado para interpretar Graça, dona da butique da cidade fictícia da próxima novela das nove da TV Globo, a atriz Agatha Moreira esteve m Mato Grosso do Sul acompanhada do namorado Rodrigo Simas.

Agatha Moreira faz parte do elenco de "Terra Vermelha" (ou "Terra Bruta"), nova trama da emissora que tem previsão de estreia para maio, e as gravações já começaram na semana passada.

A equipe da TV Globo está filmando as cenas iniciais entre as cidades de Deodápolis e Dourados, bem como no distrito Lagoa Bonita.

Apesar das gravações se concentrarem entre Dourados e Deodápolis, Agatha e Rodrigo deram uma fugidinha e correram para Bonito saborear algumas delícias locais.

O casal curtiu a noite de terça (31) em um restaurante famoso da cidade turística e, por lá, também atendeu fãs.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas se conheceram em 2012, quando contracenaram em "Malhação, Intensa como a Vida", mas começaram a namorar apenas em 2018, quando formaram casal na novela "Orgulho e Paixão", da TV Globo.