Agesul lança edital para construção da esperada ciclovia na Estrada Parque 

Ciclovia é uma obra muito esperada pelos operadores doturismo e particantes do esporte em duas rodas / (Foto Divulgação)

O que já é belo, ficará mais seguro para os ciclistas. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, lançou edital para contratação de empresa para elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Executivo de Engenharia para a Implantação de ciclovia. passarelas, pontos de observação, mirantes, portais e sinalização turística ao longo da Rodovia MS-450, trecho entre o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) do Distrito de Palmeiras e a UEMS (Universidade Estadual de MS)/Polo Aquidauana, com extensão aproximada de 33,20 quilômetros.

O valor estimado da pbra é de R$ 681 mil e 104 reais e 91 centavos. O regime de execução é empreitada por preço global e a abertura das propostas está prevista para o dia 5 de agosto de 2025, às 8h30.

O endereço eletrônico para acessar os editais e seus anexos é https://www.agesul.ms.gov.br/ e https://www.gov.br/pncp/pt-br