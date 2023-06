É hoje! Vem para o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Logo após a edição de 2022, o público, saudoso por dias tão maravilhosos, desejava participar do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, em 2023. Uma exposição que está na sétima edição, o que revela ser um evento que veio para ficar. A prova disso é a espera, tanto dos amantes dessa festa, quanto dos expositores de veículos, que são colecionadores apaixonados por modelos que não se fabricam mais, porém eles conservam como relíquias, que não têm valor comercial, uma vez que a paixão não tem preço.

A cada ano, o público pode esperar uma novidade.

Em 2023, entre as várias surpresas, está o show da Banda Raimundos, um dos momentos mais esperados pelos fãs da banda e também dessa festa, que é a maior na região. A estrutura do evento é toda montada pensando em proporcionar conforto para as famílias que vão chegar para se divertir, num evento que tem entrada gratuita, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana.



O evento que já tem expositores e amantes deste hobby desde a quarta-feira, 7, que vivem uma grande expectativa como a do casal Luciano e Priscila, de Dourados, que no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, vendem plantas ornamentais.



“A gente está com uma expectativa muito boa para o encontro de hoje, foi feita uma propaganda muito boa de Aquidauana, de ser um pessoal muito hospitaleiro. O encontro é top, e ainda mais um showzaço desse grupo, que a gente é fã, dos Raimundos, tem tudo para ser um evento top demais. A gente está com uma expectativa muito boa”, revela Luciano, que é turismólogo.

A esposa dele, a Engenheira Agrônoma, Priscila, também se apaixonou pelo hobby. Eles começaram apenas vendendo plantas decorativas, mas acabaram adaptando a Kombi para estarem em outros encontros, onde o público feminino começa a marcar presença.



“A gente percebe que tem muita mulher participando. O casal geralmente se encontra ali por esse gosto de carros antigos. É isso que dá certo. Às vezes o marido gosta, aí um vai influenciando o outro e a gente vai para os encontros e encontra as famílias. Geralmente a gente vai nos encontros e a gente vê isso. A família toda reunida. Então, tem pai, tem mãe, tem filha. Às vezes vai a avó junto, às vezes a filha tem Kombi e influencia a mãe, que compra uma Kombi, aí vai a família inteira no seu carro antigo”.

Entre as mulheres que apreciam esse hobby, está Isadora, de Dourados, conhecida como Mari, e que participa desses encontros há um ano.



“Em um ano eu já participei de vários. Aqui em Aquidauana é o primeiro. Eu estava muito ansiosa, porque esse evento, por ser um dos mais tops e maiores aqui do Mato Grosso do Sul. Já fui em Ponta Porã, já fui em Dourados, já fui em Ivinhema, Deodápolis, Itaporã, e esse ano ainda tem mais alguns que a gente pretende ir. A gente sai quatro dias antes de começar o evento e vamos ficar todos os dias”, anuncia Mari, em tom dá muita alegria, que está expondo seu fusca.

Acompanhe a programação e não perca um minuto:



DIA 09/06 - Hoje

Inscrições veículos, relíquias:

das 10h às 12h- das 13h às 15h

Horário Passagem de som das bandas

• 15h às 16h- Mané Coxinha

• 16h às 17h - Chicão Castro

• 17h as 18h - 262 Rock Club

Horário dos SHOWS

• 18h as 20h- 262 Rock Club

• 20h30 as 21h30 - Mane Coxinha

• 22h às 23h30 - Chicão Castro

DIA 10/06 - Amanhã

Inscrições veículos, relíquias:

das 10h às 12h - das 13h às 15h

Carreata- 9h- Saída da Av.Pantaneta,

percorre o centro e retorna para o evento

Almoço (destinado aos reliqueiros de fora)- 12h

Horário Passagem de som das bandas

• 14h00 às 16h30 - Raimundos

• 16h30 as 17h15 - Nomads

• 17h15 às 18h00 - Marasmo

Horário dos SHOWS

• 18h00 as 19h30 - Marasmo

• 20h00 as 21h30 - Nomads

• 21h30 às 23h00 - Show de Motos

• 23h às 0h30 - Raimundos

• Apresentação do Thiper MÁGICA e

Comunicação - 19h às 21h

DIA 11/06 - Domingo

•07h30 às 09h - Café da manhã (destinado aos reliqueiros de fora)

•08h às 09h - Inscrições veículos, relíquias

•10h - Sorteio e entrega dos troféus