Ainda dá tempo: Inscrição para Global Big Day em Piraputanga segue aberta

Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

As inscrições para o Global Big Day seguem abertas. O maior evento de observação de aves será em Piraputanga, distrito de Aquidauana, no próximo sábado, 13.

O ponto de encontro será no Restaurante Tomazi, a partir das 6h30. O local também encerra a edição com almoço.

Para participar é necessário inscrição no site do Instituto Morro Azul pelo link https://institutomorroazul.com.br/. O investimento é de R$50, que pode ser pago por PIX.

Observação

A região libera o número de espécies disponíveis e abre oportunidades para o turismo de observação.

Um dos palestrantes, Edosn Moroni Marques, biólogo e especialista em observação de aves, explica que o evento é divido entre duas etapas, sendo a primeira com debate sobre o assunto e a segunda no Global Big Day, maior evento do ramo do mundo.

"Aquidauana tem um grande potencial para a observação de aves e fauna. Hoje, na plataforma Wikiaves, a cidade tem 389 espécies na natureza, maior número no Estado, não só na região pantaneira, mas nos trechos do distrito de Piraputanga. Há um grande potencial turístico, com as serras e a biodiversidade", reforça.

Para Moroni, o evento abre possibilidades para um novo tipo de turismo-empreendedor, já que a cidade tem suporte para receber turistas do mundo todo, somando o clima favorável para cadeia da economia do turismo.