Aldeias de Nioaque e Sebrae unem forças para impulsionar o Etnoturismo

As aldeias Água Branca, Brejão, Cabeceira e Taboquinha, em Nioaque, estão trabalhando com o Sebrae/MS para fortalecer o turismo de base comunitária. A iniciativa busca promover as culturas das etnias Terena, Atikum e Kinikinau, gerando renda e desenvolvimento sustentável.

Com apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur/MS), as comunidades passaram por diagnóstico inicial e participaram de um plano de trabalho que prevê consultorias especializadas e ações como treinamentos e implementação de sistemas de gestão.

O objetivo é consolidar produtos turísticos alinhados às normas da Funai e prepará-los para o mercado nacional e internacional.

Projetos como o "Ciclo Etnias", criado em 2022, já demonstraram o potencial da região para o turismo cultural, destacando danças, artesanatos e a gastronomia local. Lideranças das aldeias ressaltam a importância do etnoturismo para preservar a cultura indígena e gerar oportunidades econômicas.

O programa terá duração de nove meses, com foco no fortalecimento da governança e no desenvolvimento de novas experiências turísticas. A expectativa é que a iniciativa traga visibilidade às comunidades e contribua para a valorização de suas tradições.

Para mais informações, acesse a Agência Sebrae de Notícias ou ligue para 0800 570 0800.