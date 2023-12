Alexandre Nero visita Associação dos Empreendimentos em Camisão

Reprodução

Na tarde dessa terça-feira, 26, a Associação dos Empreendimentos do Corredor Paxixi em Camisão MS - AECOPAXI, postou na sua página do Facebook, que recebei a visita do ator Alexandre Nero.

Na postagem, a Associação destacou que finaliza suas atividades nesse ano de 2023, com a visita que se trata de um marco histórico.

Ainda na postagem, a Associação destaca que só foi possível devido a uma promoção do SebraeMS.

“A associação dos empreendimentos do corredor paxixi em Camisão MS - AECOPAXI, finaliza suas atividades nesse ano de 2023, com esse marco histórico. Numa promoção do SebraeMS, a visita do @alexandrenero, para conhecer as atividades da AECOPAXI, visitar o mirante do Paxixi e o Terroir Pantanal, não tem precedentes e traça uma nova rota do turismo sustentável e de proximidade. Camisão merece essa atenção e com certeza, será a primeira de muitas outras oportunidades de divulgação e de fortalecimento do turismo territorial”, diz a nota.