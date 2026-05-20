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Gestão estratégica

Alunos da Escola Cejar participam de palestra sobre empreendedorismo em Aquidauana

Ação promovida pela Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae reuniu estudantes da EJA e do curso de qualificação em idiomas para serviços turísticos

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 13:26

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A iniciativa buscou despertar nos jovens e adultos a importância de planejar, inovar e enxergar possibilidades de negócio / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Empreendedorismo, motivação e novas oportunidades marcaram a palestra promovida na noite de terça-feira (19), pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae. A ação reuniu alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Fase Final e do curso de qualificação em Espanhol e Inglês Aplicados aos Serviços Turísticos, da Escola Estadual Cejar, em uma noite de aprendizado sobre comportamento empreendedor e geração de renda.

A palestra foi ministrada por Mauro Cabral Junior, administrador e consultor do Sebrae, com 19 anos de experiência na área. Também participaram o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, professores, coordenadores e alunos da unidade escolar.

Durante o encontro, os participantes conheceram os serviços ofertados pela Sala do Empreendedor e foram incentivados a desenvolver atitudes empreendedoras, fortalecer conhecimentos e buscar novas oportunidades profissionais. A iniciativa buscou despertar nos jovens e adultos a importância de planejar, inovar e enxergar possibilidades de negócio, especialmente em áreas ligadas ao turismo, setor estratégico para a região pantaneira.

A parceria entre a Prefeitura e o Sebrae tem sido fundamental para levar capacitação e orientação à população, preparando os estudantes para o mercado de trabalho e estimulando a criação de novos empreendimentos locais. A expectativa é que novas ações como esta sejam realizadas em outras unidades escolares do município ao longo do ano.

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