Ambulantes de Corumbá estão isentos de pagar taxa durante o Carnaval 2026

A expectativa é que a medida estimule a participação de pequenos empreendedores / O Pantaneiro

A Prefeitura de Corumbá sancionou a Lei nº 3.021/2026, que concede isenção de taxas municipais para comerciantes ambulantes e pequenos empreendedores que atuarão durante o Carnaval 2026 na cidade. A medida visa incentivar o comércio popular e ampliar as oportunidades de geração de renda no período da maior festa cultural local.

A isenção se aplica aos comerciantes que utilizarão as barracas disponibilizadas pela prefeitura para a venda de alimentos e bebidas ao longo da programação carnavalesca, que ocorrerá entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O benefício busca apoiar diretamente trabalhadores da economia informal e solidária em um momento de grande movimentação turística e circulação de moradores.

Para ter acesso ao benefício, os interessados devem realizar um cadastro prévio junto ao órgão gestor do Carnaval. É condição obrigatória o cumprimento integral das normas sanitárias, de segurança e de posturas municipais, garantindo que a atividade comercial ocorra com organização, qualidade no atendimento e segurança para o público.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da economia local e à valorização do Carnaval como patrimônio cultural e importante vetor de desenvolvimento para Corumbá. A expectativa é que a medida estimule a participação de pequenos empreendedores e contribua para um evento mais dinâmico e inclusivo.

