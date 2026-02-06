Acessibilidade

06 de Fevereiro de 2026 • 19:44

Buscar

Últimas notícias
X
Incentivo

Ambulantes de Corumbá estão isentos de pagar taxa durante o Carnaval 2026

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da economia local

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 18:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A expectativa é que a medida estimule a participação de pequenos empreendedores / O Pantaneiro

A Prefeitura de Corumbá sancionou a Lei nº 3.021/2026, que concede isenção de taxas municipais para comerciantes ambulantes e pequenos empreendedores que atuarão durante o Carnaval 2026 na cidade. A medida visa incentivar o comércio popular e ampliar as oportunidades de geração de renda no período da maior festa cultural local.

A isenção se aplica aos comerciantes que utilizarão as barracas disponibilizadas pela prefeitura para a venda de alimentos e bebidas ao longo da programação carnavalesca, que ocorrerá entre os dias 13 e 17 de fevereiro. O benefício busca apoiar diretamente trabalhadores da economia informal e solidária em um momento de grande movimentação turística e circulação de moradores.

Para ter acesso ao benefício, os interessados devem realizar um cadastro prévio junto ao órgão gestor do Carnaval. É condição obrigatória o cumprimento integral das normas sanitárias, de segurança e de posturas municipais, garantindo que a atividade comercial ocorra com organização, qualidade no atendimento e segurança para o público.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da administração municipal voltadas ao fortalecimento da economia local e à valorização do Carnaval como patrimônio cultural e importante vetor de desenvolvimento para Corumbá. A expectativa é que a medida estimule a participação de pequenos empreendedores e contribua para um evento mais dinâmico e inclusivo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Prefeitura de Bonito reforça limpeza no assentamento Guaicurus

Luxo

Carnaval de Corumbá vai distribuir até R$ 85 mil em prêmios para a melhor fantasia

Fevereiro Roxo

Bonito e Bodoquena aderem a campanha sobre cuidados com animais idosos

Ação tem como foco sensibilizar a sociedade sobre os cuidados especiais necessários para cães e gatos na fase sênior

Manutenção

Prefeitura de Bonito divulga cronograma de limpeza para fevereiro, março e abril

Publicidade

Turismo

Governo realiza operação com foco no turismo na Serra da Bodoquena

ÚLTIMAS

Trânsito

Sistemas do Detran são normalizados em todas as agências de Mato Grosso do Sul

Não haverá cobrança de multa de recibo e, nos casos em que a vistoria esteja vencida, ela será revalidada

Educação

Fies 2026: inscrições para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira

Financiamento custeia mensalidade em faculdade privada

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo