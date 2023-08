Amigas navegam pelo Rio Miranda sem medo em busca de aventuras

Segundo encontro do grupo / Arquivo pessoal

Sem medo de julgamento ou dos perigos que cercam uma pescaria, o grupo aquidauanense Amigas da Pesca se reuniu pela segunda vez em busca de aventura e amizade, desta vez, em Águas de Miranda, em Bonito.

Uma das integrantes, Laís Gehre, conta que elas saíram às 5h da madrugada de sábado, 26, para um rancho da região.

“[Foram] oito mulheres dividias em quatro duplas, com os piloteiros Neno, Bruninho, Carlao e Alício, que foram primordiais para nos levar nos melhores pontos do Miranda”, disse.

Além da adrenalina que só pescador entende, as mulheres embarcaram jiripocas, piaus e um cachara que rendeu o prêmio de maior exemplar da pescaria.

“Sabemos que na pesca esportiva o peixe é uma consequência, o nosso maior objetivo é viver novas experiências, contemplarmos a natureza e estarmos entre amigas”.

No fim da pesca, no domingo, 27, elas desfrutaram de um almoço na beira do rio, com música e peixe frito.

“As presenteamos umas as outras com um kit ressaca para recordação deste fim de semana incrível e inesquecível. A próxima edição já está sendo programada para o ano de 2024”.

Também participaram da pesca: Mayara Lima, Josiane Rodrigues, Zayra Lima, Maria Eduarda Reis, Thammy Antonieto, Sabrina Lauanny e Laudineia Rodrigues.