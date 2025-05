Em um fim de semana repleto de emoções e reencontros, o distrito de Palmeiras, em Aquidauana, foi palco de um evento que ficará marcado na memória de um grupo especial de amigos.

Moradores da Vila 40, nos anos 80, eles decidiram se reunir pela primeira vez em décadas, resgatando histórias, afetos e sorrisos em um encontro organizado pelos irmãos Gomes – Ângela, Luciano, Tinoco, Ramona e Carlos – no Pesqueiro Santa Hellena, propriedade do casal Luciano e Maria Helena Gomes.

Durante dois dias, o Rancho 7 Irmãos se transformou em um ponto de encontro entre amigos que vieram de diferentes cidades, como Campo Grande, Florianópolis, Três Lagoas, Nova Andradina, Sorriso (MT) e Dois Irmãos do Buriti.

A trilha sonora ficou por conta do DJ Vagner, que embalou a festa com flashbacks que fizeram cada um dos presentes voltar no tempo, revivendo os melhores momentos da infância e adolescência.

O ponto alto do encontro foi o show do cantor Henrique, do grupo Samba Som 5, que levou o pagode para o centro da festa, arrancando sorrisos e danças dos amigos e familiares presentes.

Entre abraços apertados e olhares emocionados, alguns não se viam há mais de 30 anos, e o reencontro se tornou um misto de nostalgia e renovação dos laços que resistiram ao tempo e à distância.

"Foi um encontro maravilhoso, onde pudemos fortalecer os laços de amizade, recordar os bons tempos da infância e adolescência e agora, maduros, selar essa amizade com muito respeito e admiração por todos", afirmou Dalcir Pereira, locutor de rádio em Campo Grande, um dos organizadores do evento e Cristão exemplar, membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele cuidou de dar um tom espiritual ao reencontro, fortalecendo ainda mais os laços de amizade entre todos.

O reencontro ainda contou com um passeio pelo distrito de Palmeiras, famoso por sua beleza natural e pela Estrada Parque, um dos atrativos turísticos da região. Além disso, a confraternização reuniu famílias inteiras, com a presença de cônjuges, filhos e netos, ampliando o sentimento de união e fortalecimento dos laços entre os amigos da Vila 40.

Entre os presentes, estiveram Luciano (Neca), Ângela, Clóvis, Tinoco, Ramona, Adriano, Carlos, Vande, Doralina, Mangal, Tinha, Dejanira, Reginaldo, Benê, Cláudio, Nezinho, Jibóia, Véio, Marcos Piriquito, Paladium, Codorna, Borá, Larréia, Bicudo e Dalcir Pereira.

A alegria de ver filhos e netos interagindo, conhecendo as histórias dos tempos da Vila 40 e compartilhando momentos inesquecíveis, tornou o reencontro ainda mais especial. A gastronomia regional, as músicas que marcaram época e o ambiente acolhedor do Rancho 7 Irmãos reforçaram o sentimento de que, apesar do tempo e da distância, os laços de amizade seguem firmes e fortalecidos.

Mais do que apenas um encontro, o evento se tornou um símbolo de união e de celebração das raízes, mostrando que os laços de amizade construídos na infância e juventude são eternos.

Agora, a expectativa é pela próxima edição do encontro, que já começou a ser planejado e deve reunir ainda mais amigos. Até lá, o grupo pretende manter o contato ativo por meio das redes sociais, compartilhando histórias, notícias e mantendo o espírito de amizade que marcou os anos dourados da Vila 40.

Fonte: Wilson Aquino