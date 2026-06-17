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Anastácio anuncia 18ª Festa da Farinha para os dias 17 e 18 de julho na Praça Arandu

Evento é considerado a maior festa da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul e terá programação com cultura, gastronomia, artesanato e atrações musicais

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 10:17

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Divulgação/Prefeitura de Anastácio

A festa mais tradicional de Anastácio já tem data confirmada. Vem aí a 18ª Festa da Farinha de Anastácio, considerada a maior festa da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. O evento acontece nos dias 17 e 18 de julho, na Praça Arandu.

A programação preparada para os dois dias inclui muita cultura, gastronomia, artesanato e grandes atrações musicais. A organização convida a população a se preparar para celebrar mais uma edição da festa que valoriza as tradições e a produção da agricultura familiar do município.

A Prefeitura de Anastácio informa que a programação completa e as novidades do evento serão divulgadas pelo perfil oficial da administração municipal. A 18ª Festa da Farinha de Anastácio promete movimentar a cidade com momentos de confraternização e valorização da cultura local.

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