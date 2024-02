Animação marca segunda noite do 10º Pirafolia

Maestro Vandão e os Tequilas e Rangel Castilho & Armazém Brasil agitaram a noite de domingo, 11, durante a décima edição do Pirafolia, no distrito de Piraputanga. A festa começou no dia 10 e termina hoje, na praça do Distrito de Piraputanga.

Na noite de domingo, os foliões deram voz à alegria e aproveitaram cada instante da festa, regada de música e animação.

Com entrada franca, o 10º Pirafolia é uma experiência inesquecível para todas as idades, com uma variedade de atrações que vão desde música ao vivo até atividades especialmente dedicadas às crianças.

Com uma praça de alimentação repleta de delícias locais, decoração temática e muita diversão, o Pirafolia é garantia de momentos animados e descontraídos para toda a família.

Para embalar os foliões, passaram pelo palco vários talentos regionais, como o Maestro Vandão e os Tequilas e Rangel Castilho & Armazém Brasil, prometendo colocar o público para dançar ao som de ritmos variados.

A 10ª edição do Pirafolia é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, com o apoio fundamental do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESC), e da Fundação de Cultura de MS, além da colaboração da Associação de Moradores de Piraputanga.

Como hoje ainda tem festa, prepare a fantasia, convide os amigos e familiares, e participe.