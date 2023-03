Aprenda a fazer a galinhada com pequi, receita ensinada na festa de Camisão 

A terceira Festa do Pequi, que aconteceu no distrito de Camisão, em Aquidauana, é um evento que vem se consolidando a cada ano, por meio de uma parceria entre a prefeitura da cidade, juntamente com a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), a Associação de Moradores de Camisão e conta, também, com apoio do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC/MS), já entrou para o calendário festivo da cidade, com resultados positivos inclusive no turismo.



A primeira edição do evento ocorreu em 2020, a partir da ideia de um grupo de moradores do distrito de Camisão e acabou recebendo total apoio da prefeitura, que incluiu o evento no calendário de festas da cidade, conforme explica Isac Luiz, servidor da Sectur e membro da comissão organizadora do evento.

‘‘A festa do pequi surgiu em 2020, na primeira edição, antes da pandemia. Ela foi organizada pela Associação de Moradores de Camisão e teve o apoio da Prefeitura na realização. Foi a primeira. E já no segundo ano, em 2022 e 2023, agora com total realização da prefeitura. Tanto na parte de estrutura de atrações, toda a parte de organização e realização é da prefeitura através do prefeito Odilon Ribeiro e do secretário de cultura, Youssef Saliba, com apoio do governo de Estado”, recorda.

Nos dias de festa, o Pequi, se torna a estrela principal do evento. O fruto, típico do Centro-Oeste brasileiro é muito utilizado na culinária regional de Mato Grosso do Sul. “Como a região, ela é propícia para a colheita do pequi, com muito pasto e montanhas, então o pessoal colhe o pequi e não tinha como comercializar tudo. As nossas indígenas vendem na cidade de Aquidauana. Aí teve essa ideia de começar essa festa, como uma feira menor, que começou, para ter essa comercialização dos pratos feitos com pequi, e surgiu a festa que é agora”, detalha Isac.

Neste ano, o evento aconteceu entre os dias 10 e 12 de março, porém a programação do sábado dia 11, por causa das fortes chuvas que caíram sobre a região de Aquidauana, foi toda ela transferida para o domingo 12, o que em nada afastou a animação dos frequentadores da festa.

O evento, que em 2020, começou discreto com poucas barracas, vem crescendo a cada ano, como explica o servidor da Sectur. “A cada ano vem aumentando a quantidade de barracas. Foi em torno de dez no ano passado, mas agora em 2023, foram instaladas 15. Também foram instalados 20 restaurantes comercializando produtos à base de pequi e sem ser a base de pequi”.

A 3ª Festa do Pequi de Aquidauana contou com uma boa infraestrutura, como estacionamento, segurança, equipe de socorro médico, banheiros químicos e entrada gratuita.

Neste ano, diversos artistas animaram os dias com muita música e bailão com a apresentação de artistas como Anderson e Fernandes, Breno e Vinícius, Alex e Yvan, Michel e Felipe, além do grupo BomBalanço e do cantor Gabriel Castilho.

Para aqueles que não conhecem o pequi, ele é um fruto, nativo do cerrado brasileiro, que em tupi significa casca espinhosa. O fruto tem uma cor esverdeada e o tamanho aproximado de uma laranja pequena, com uma casca áspera, polpa amarela e um caroço

espinhoso, que protege a semente. Porém, quem conhece o fruto alerta, que não se deve morder o caroço do pequi, porque dentro dele há espinhos que podem grudar na língua, no céu da boca e lábios, dando certo trabalho para retirar. O fruto, que é um alimento altamente nutritivo, rico em antioxidantes e lipídios, tem também ação anti-inflamatória, é muito utilizado na culinária regional do Mato Grosso do Sul, tanto no preparo de pratos salgados, quanto doces, e também na preparação de licores, além do óleo extraído de sua semente, que é igualmente muito saudável.

Aprenda a fazer a galinhada com pequi ensinada para a equipe de O Pantaneiro:

Ingredientes:

500 gramas de coxa e sobrecoxa de frango (o caipira dá mais

sabor) cortadas em pedaços;

1 colher de sopa de óleo;

1 colher de café de colorau;

2 cebolas picadas;

2 tomates picados;

4 dentes de alho triturados;

150 gramas de pequi em lascas ou inteiro (fica a gosto);

2 xícaras de chá de arroz branco;

2 colheres de sopa de cheiro verde picado;

Água fervente para cozinhar o arroz.

Modo de preparar

Tempere os frangos com vinagre sal e parte do alho. Deixe descansar. Refogue a cebola, depois acrescente o tomate e por

último o alho. Em seguida, coloque o franco, e dê uma leve fritada para pegar sabor dos temperos e uma pré-cozida.

Depois, acrescente o arroz, e igualmente dê uma leve fritada. Em seguida, coloque a água fervente aos poucos, o suficiente para o

cozimento do arroz que não pode ficar empapado.

Quando o arroz com o frango estiver cozido, coloque parte do cheiro verde, mexa levemente para misturar e tampe a panela.

Ao servir, acrescente o restante do cheiro verde.

E, por último: aproveite.