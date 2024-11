Aquário Natural de Bonito recebe certificação do Programa SENAI Carbono Neutro

Atrativo já recebeu a certificação das Nações Unidas para o Clima / Divulgação

O município de Bonito, reconhecido como a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul, dá mais um passo em sua jornada de preservação ambiental. O atrativo Baía Bonita Tour LTDA, popularmente conhecido como Aquário Natural, foi o primeiro do município a receber a certificação do Programa SENAI Carbono Neutro. O programa visa ajudar as empresas a neutralizar suas emissões de carbono por meio da redução e compensação dos Gases do Efeito Estufa (GEE).

Nelson Izidoro Chemin Jr., proprietário do Aquário Natural, destacou que a certificação alinha o atrativo com as metas de sustentabilidade do município, que em 2022 se tornou o primeiro destino de ecoturismo no mundo a ser certificado pelas Nações Unidas como Carbono Neutro. “A certificação é uma extensão daquilo que o município alcançou. Buscamos adotar as práticas recomendadas pelo poder público para contribuir com a preservação do meio ambiente e com o nosso planeta”, afirmou Chemin.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, parabenizou a iniciativa do atrativo e reforçou a importância da colaboração entre setor público e privado na preservação das riquezas naturais da cidade. “A preservação de Bonito depende do esforço conjunto de todos. É essencial que cada setor assuma sua responsabilidade para proteger o meio ambiente e garantir a saúde dos nossos rios e ecossistemas”, destacou Rodrigues.

O Aquário Natural, que possui a maior parte de sua área preservada com floresta nativa, demonstrou um significativo estoque de carbono. Em 2023, o atrativo emitiu 14 toneladas de CO2e, enquanto o estoque na propriedade foi de 26.714 toneladas de CO2e. O inventário de GEE, referente ao ano de 2023, foi publicado em 2024 e será atualizado anualmente. Até a publicação, a verificação do inventário não foi feita por terceiros.