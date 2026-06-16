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Meteorologia

Aquidauana amanhece sob céu encoberto e temperaturas amenas nesta terça

Termômetros variam entre 17°C e 24°C, com predomínio de nebulosidade ao longo de todo o dia

Da redação

Publicado em 16/06/2026 às 07:05

Atualizado em 16/06/2026 às 07:07

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O Pantaneiro

Nesta terça-feira, 16 de junho, o tempo em Aquidauana será marcado pelo predomínio de céu encoberto ao longo de todo o dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 17°C pela manhã, enquanto a máxima pode chegar aos 24°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia permanecerá com muitas nuvens, sem aberturas significativas de sol. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sul e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica a possibilidade de mudança no tempo. Na quarta-feira (17), a expectativa é de céu encoberto com temperaturas entre 18°C e 25°C. Já na quinta-feira (18), há possibilidade de chuva ao longo do dia.

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