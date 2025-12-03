Aquidauana e Sebrae alinham ações para simplificar abertura de empresas

A Redesim busca simplificar e integrar os processos de formalização de negócios / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e em parceria com o SEBRAE/MS, promoveu na segunda-feira (1º) uma reunião com todos os órgãos municipais que integram a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O encontro ocorreu no auditório da Secretaria de Educação e teve como objetivo alinhar os processos de abertura e regularização de empresas no município, reduzindo a burocracia e os prazos para novos empreendimentos.

Participaram da reunião representantes de setores essenciais do município, como Tributação, Vigilância Sanitária, Departamento Jurídico, Meio Ambiente, Fiscalização e Obras (responsável por alvarás e posturas), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Planejamento e Obras Públicas e a equipe do Ecossistema de Inovação.

A Redesim é uma rede de sistemas informatizados que conecta órgãos públicos federais, estaduais e municipais, buscando simplificar e integrar os processos de formalização de negócios, diminuindo tempo e custos para quem deseja empreender.

Durante o encontro, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou a meta estabelecida por Aquidauana: reduzir o tempo necessário para a abertura de empresas de 63 horas para 20 horas até 2028.

“Precisamos desburocratizar, oportunizar aos empreendedores mais agilidade e desenvolver soluções para que não fiquem presos em processos morosos. Esse alinhamento entre as equipes é fundamental para alcançarmos essa meta e oferecermos um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico”, afirmou Périco.

A reunião reforçou o compromisso da administração municipal em promover um ambiente de negócios mais ágil e integrado, estimulando o empreendedorismo e fortalecendo a economia local por meio da simplificação de procedimentos e do trabalho conjunto entre diferentes setores da gestão pública.

