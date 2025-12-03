Acessibilidade

03 de Dezembro de 2025 • 19:21

Buscar

Últimas notícias
X
Empreendedorismo

Aquidauana e Sebrae alinham ações para simplificar abertura de empresas

A reunião reforçou o compromisso da administração municipal em promover um ambiente de negócios mais ágil e integrado

Da redação

Publicado em 03/12/2025 às 18:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Redesim busca simplificar e integrar os processos de formalização de negócios / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e em parceria com o SEBRAE/MS, promoveu na segunda-feira (1º) uma reunião com todos os órgãos municipais que integram a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). O encontro ocorreu no auditório da Secretaria de Educação e teve como objetivo alinhar os processos de abertura e regularização de empresas no município, reduzindo a burocracia e os prazos para novos empreendimentos.

Participaram da reunião representantes de setores essenciais do município, como Tributação, Vigilância Sanitária, Departamento Jurídico, Meio Ambiente, Fiscalização e Obras (responsável por alvarás e posturas), Corpo de Bombeiros, Secretaria de Planejamento e Obras Públicas e a equipe do Ecossistema de Inovação.

A Redesim é uma rede de sistemas informatizados que conecta órgãos públicos federais, estaduais e municipais, buscando simplificar e integrar os processos de formalização de negócios, diminuindo tempo e custos para quem deseja empreender.

Durante o encontro, o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, destacou a meta estabelecida por Aquidauana: reduzir o tempo necessário para a abertura de empresas de 63 horas para 20 horas até 2028.

“Precisamos desburocratizar, oportunizar aos empreendedores mais agilidade e desenvolver soluções para que não fiquem presos em processos morosos. Esse alinhamento entre as equipes é fundamental para alcançarmos essa meta e oferecermos um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico”, afirmou Périco.

A reunião reforçou o compromisso da administração municipal em promover um ambiente de negócios mais ágil e integrado, estimulando o empreendedorismo e fortalecendo a economia local por meio da simplificação de procedimentos e do trabalho conjunto entre diferentes setores da gestão pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

União

Pantanal é cenário de casamento conectado com a paz da natureza

Empreendedorismo

Nioaque fortalece Etnoturismo com entrega de planos de visitas a aldeias

Turismo

Profissional de Anastácio é indicada a prêmio nacional de Turismo

Juiz Luciano Beladelli conquista 3º lugar em prêmio nacional com projeto inovador em Anastácio

Ação de Graças reúne comunidade de Anastácio em evento no ginásio

Carga de quase 400 kg de skunk é apreendida em caminhão em Anastácio

Turismo

Aeroporto de Bonito bate recorde e supera 60 mil passageiros em 2025

Publicidade

Oba

MS divulga lista de feriados e pontos facultativos para 2026

ÚLTIMAS

Aquidauana

Base do CRA é campeã invicta em Festival de futebol Society

A competição, que envolveu 21 equipes de diversas cidades, incluindo da capital sul-mato-grossense, aconteceu na Arena 67, em Campo Grande

Aquidauana

Aquidauana é sede de Encontro de Apicultores do MS

Produção de mel e conservação de polinizadores ganharam destaque no Pantanal durante evento realizado nos dias 28 e 29 de novembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo