Aquidauana e Sebrae alinham estratégias de turismo no Programa Cidade Empreendedora

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana segue fortalecendo parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável do município. Nesta quarta-feira (7), o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Gestão Estratégica receberam Matheus Oliveira, gerente da regional Oeste do Sebrae/MS, e Arnaldo Farias, novo mentor consultor do Sebrae/MS e especialista em gestão pública.

A reunião fez parte das ações do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS, e teve como objetivo avaliar os trabalhos já realizados, além de alinhar novas estratégias voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, da gestão pública eficiente e da valorização das potencialidades de Aquidauana.

Durante o encontro, Arnaldo Farias apresentou exemplos e estratégias para impulsionar o desenvolvimento local por meio do turismo, valorizando a cultura pantaneira, a cultura indígena, a história do município e suas belezas naturais. Segundo o consultor, ouvir a população, compreender as potencialidades locais e construir uma marca forte e atrativa são passos fundamentais para gerar novas oportunidades e fortalecer a economia local.

“O turismo é uma ferramenta poderosa de transformação econômica e social. Aquidauana tem identidade, história, cultura e riquezas naturais únicas. Nosso compromisso é trabalhar com planejamento, valorizando nossas raízes e criando oportunidades para a nossa população”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.

A administração municipal reforçou a importância da parceria com o Sebrae/MS na construção de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável, à inovação, à valorização cultural e ao desenvolvimento econômico de Aquidauana.

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