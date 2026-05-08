Aquidauana e Sebrae alinham estratégias de turismo no Programa Cidade Empreendedora

Foco está na valorização da cultura pantaneira e indígena
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana segue fortalecendo parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável do município. Nesta quarta-feira (7), o prefeito Mauro do Atlântico e o secretário municipal de Gestão Estratégica receberam Matheus Oliveira, gerente da regional Oeste do Sebrae/MS, e Arnaldo Farias, novo mentor consultor do Sebrae/MS e especialista em gestão pública.
A reunião fez parte das ações do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS, e teve como objetivo avaliar os trabalhos já realizados, além de alinhar novas estratégias voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, da gestão pública eficiente e da valorização das potencialidades de Aquidauana.
Durante o encontro, Arnaldo Farias apresentou exemplos e estratégias para impulsionar o desenvolvimento local por meio do turismo, valorizando a cultura pantaneira, a cultura indígena, a história do município e suas belezas naturais. Segundo o consultor, ouvir a população, compreender as potencialidades locais e construir uma marca forte e atrativa são passos fundamentais para gerar novas oportunidades e fortalecer a economia local.
“O turismo é uma ferramenta poderosa de transformação econômica e social. Aquidauana tem identidade, história, cultura e riquezas naturais únicas. Nosso compromisso é trabalhar com planejamento, valorizando nossas raízes e criando oportunidades para a nossa população”, destacou o prefeito Mauro do Atlântico.
A administração municipal reforçou a importância da parceria com o Sebrae/MS na construção de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável, à inovação, à valorização cultural e ao desenvolvimento econômico de Aquidauana.
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