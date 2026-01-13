Aquidauana inicia manutenção na estrada de acesso ao Morro do Paxixi

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta semana os trabalhos de manutenção da estrada que dá acesso ao Morro do Paxixi, no trecho não pavimentado localizado na parte alta do morro. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.



De acordo com a prefeitura, a via é utilizada por produtores rurais, por empresas responsáveis pela manutenção de antenas de rádio, televisão e internet instaladas no local, além de receber fluxo de visitantes ao longo do ano. A manutenção tem como finalidade melhorar as condições de tráfego e a circulação de veículos no trecho.



O Morro do Paxixi é um ponto turístico do município e o acesso ao local depende das condições da estrada, especialmente nos períodos de chuva. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, os trabalhos incluem patrolamento, nivelamento do solo e adequações necessárias para melhorar a trafegabilidade da estrada de terra.



A prefeitura informou que as ações fazem parte do cronograma de manutenção da malha viária rural do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!