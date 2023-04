Aquidauana participará do Seminário Internacional Inspira Ecoturismo

Divulgação

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, reuniu-se ontem (11), com representantes do Senac-MS e as integrantes da Associação Visit Pantanal, que é formada por empresários e agentes do segmento de hospitalidade, gastronomia e de serviços turísticos do Pantanal aquidauanense, de Miranda, Corumbá e da Serra de Bodoquena.

Participaram da reunião, o secretário municipal de Cultura e Turismo - Youssef Saliba, a presidente da Associação Visit Pantanal - Lejania Ribeiro, a vice-presidente Cristina Moreira, a tesoureira Joana Murano e a secretária executiva Juana Alvim. Também estavam presentes Geovanna Ferelli - executiva de contas e Camila Fernandes - consultora de turismo, ambas do Senac.

A diretoria da associação solicitou apoio da Prefeitura de Aquidauana para participar do Seminário Internacional Inspira Ecoturismo, que será realizado entre os dias 18 a 21 de maio, na cidade de Bonito-MS, promovido pelo Sebrae-MS, por meio do projeto Polo Sebrae de Ecoturismo.

Aquidauana será representada nesse seminário internacional, em Bonito, terá também uma Comitiva Pantaneira aquidauanense que estará servindo aos convidados a legitima comida de comitiva. A iniciativa da participação do turismo aquidauanense no evento é da Visit Pantanal em parceria com a Prefeitura de Aquidauana.

Fomento ao turismo local - Ainda durante a reunião, as técnicas do Senac-MS apresentaram ao prefeito uma proposta do Senac/MS para que Aquidauana participe do programa “Del Turismo”, de fomento ao turismo local.

O programa Del Turismo tem como objetivo fortalecer a economia local nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, os empresários do trade turístico local e a sociedade civil. Os trabalhos são focados no planejamento e na implementação de estratégias que atendam as demandas específicas de cada destino.

Este programa tem a duração de um ano e pode ser implementado em parceria com o Senac/MS, Prefeitura de Aquidauana e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

O prefeito Odilon colocou a Prefeitura de Aquidauana como parceira do programa.

“Temos um potencial turístico muito forte em nosso município e com o envolvimento de todos, vamos crescer muito e com isso fomentar a economia local, gerar novos empregos e trazer o desenvolvimento sustentável para nossa cidade”, afirmou o prefeito Odilon.