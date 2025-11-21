Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:09

Cultura

Aquidauana realiza Noite Cultural no Centro da Juventude

O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, convidados e servidores da assistência social

Da redação

Publicado em 21/11/2025 às 10:20

Luiz Maique/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana promoveu na noite de quarta-feira (19) a Noite Cultural do Centro da Juventude, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e pelo próprio Centro. O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, convidados e servidores da assistência social.

Aberta ao público, a programação contou com recepção, apresentação das turmas e uma série de atividades culturais, incluindo dança, música, capoeira e performances preparadas ao longo do ano. As apresentações refletem o trabalho desenvolvido no SCFV, que incentiva participação comunitária, convivência e desenvolvimento de habilidades.

O secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, esteve presente e destacou a relevância das ações realizadas pelo Centro da Juventude e pelo SCFV. A abertura oficial foi conduzida pela coordenação do projeto, representada pela professora Adriana, que enfatizou o trabalho artístico e cultural desenvolvido com os alunos.

As atividades tiveram início com as músicas “Pássaro Campana” e “Mercedita”, interpretadas pelo professor Josué e com participação do aluno Mário. Em seguida, houve a apresentação da aluna Lorelaine, seguida por números instrumentais de violão e bateria. As crianças do SCFV também cantaram “Sítio do Picapau Amarelo”, “Garota de Ipanema” e “O Sol”.

A programação incluiu ainda a dança “Pérola Negra”, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a apresentação artística “O Amor Não Tem Cor” e uma roda de conversa conduzida por Marcos “Mestre Boiadeiro”, que apresentou a história e elementos da capoeira.

A presença dos familiares reforçou o papel da família no incentivo às atividades culturais e educacionais. Para algumas crianças, esta foi a primeira apresentação diante do público.

A Noite Cultural foi encerrada com aplausos, destacando o trabalho realizado pelo Centro da Juventude e pelo SCFV em Aquidauana, com foco na convivência, cidadania e participação social.

