Aquidauana se fortalece no ecoturismo e atrai visitantes

Arquivo O Pantaneiro

Aquidauana, conhecida como a "porta de entrada do Pantanal", tem se consolidado como um dos principais destinos de ecoturismo no Mato Grosso do Sul. Com suas paisagens exuberantes, rica biodiversidade e opções de turismo sustentável, a cidade tem atraído cada vez mais visitantes em busca de experiências autênticas na natureza.

O município oferece diversas atividades que proporcionam contato direto com os biomas do Cerrado e do Pantanal. Trilhas ecológicas, passeios de barco pelos rios cristalinos, observação de aves e safáris fotográficos são algumas das atrações que encantam turistas nacionais e estrangeiros. Além disso, os mirantes naturais proporcionam vistas panorâmicas espetaculares, permitindo a imersão completa na beleza da região.

O crescimento do ecoturismo em Aquidauana acompanha uma tendência nacional.

Segundo levantamento do Ministério do Turismo e da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, destinos voltados para a natureza ocupam o segundo lugar na preferência dos brasileiros, ficando atrás apenas das praias. Esse aumento da demanda tem incentivado empreendedores locais a investirem em infraestrutura sustentável, combinando conservação ambiental e geração de renda.

Empreendimentos na zona rural de Aquidauana vêm adaptando suas propriedades para receber visitantes que buscam vivenciar o Pantanal de forma responsável.

Hotéis-fazenda, pousadas ecológicas e guias especializados trabalham para oferecer experiências que unem lazer e conscientização ambiental. O setor também movimenta a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, desde guias turísticos até profissionais do setor gastronômico.

O Sebrae/MS tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do ecoturismo em Aquidauana. Através de capacitações e consultorias, o órgão auxilia empresários a se estruturarem para atender melhor os visitantes, garantindo padrões de qualidade e segurança.

Com a crescente valorização do turismo sustentável, Aquidauana se firma como um destino essencial para quem deseja explorar a riqueza natural do Pantanal. Seja para quem busca aventura ou apenas momentos de tranquilidade na natureza, a cidade oferece experiências únicas, reforçando seu potencial como referência no ecoturismo brasileiro.