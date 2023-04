Aquidauana terá Assembleia Pública para reorganizar o Conselho de Turismo

Divulgação

No dia 26 de abril, a Prefeitura de Aquidauana promoverá a Assembleia Pública para Reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), com o objetivo de mobilizar a população, autoridades e empresários do trade turístico para reorganizar o COMTUR e fortalecer ações de fomento ao turismo local.

A Assembleia Pública será no plenário da Câmara de Aquidauana e iniciará às 16 horas. A Assembleia Pública é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR).

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling estará palestrando no evento. Na assembleia, também, será feita a apresentação e escolha dos conselheiros (titular e suplente) que representarão o Poder Público e a Sociedade Civil, bem como, a diretoria executiva do conselho.

A estruturação do COMTUR é primordial para o desenvolvimento integrado das ações que visam consolidar a atividade turística em Aquidauana, como fator de desenvolvimento econômico, cultural e ambiental do município.