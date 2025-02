Aquidauanenses embarcam em Cruzeiro para comemorar 97 anos de patriarca

Planejamento de três meses para viagem / Arquivo pessoal

Aos 97 anos, Nercy Soares segue com uma mente ágil e energia de sobra, comandando seus negócios com habilidade. Para celebrar mais um ano de vida, ele resolveu proporcionar à sua família uma aventura única: um cruzeiro que reunirá mais de 40 pessoas, entre filhos, netos, bisnetos, cônjuges, namorados e amigos.

Nascido no Rio Grande do Sul, Nercy sempre se destacou como um homem de visão. No final da década de 60, ele recebeu um convite para conhecer o Mato Grosso, uma região então cheia de oportunidades. Encantado com a promessa do local, ele se mudou para Aquidauana, onde recomeçou sua trajetória ao lado da esposa e suas três filhas. Hoje, ele reside em uma fazenda em Bonito.

De acordo com Lusiane Fredrich, sua neta mais velha, foram necessários três meses de planejamento para organizar a viagem, que reuniu a grande família. No domingo (2), parte da família partiu de Campo Grande às 6h rumo a Guarulhos, em São Paulo, onde se juntaram aos parentes que vieram de diferentes partes do Brasil, como Fortaleza, Salvador, Curitiba e Palmas, além de familiares que viajaram de outros países, como Reino Unido e Estados Unidos.

O grupo seguiu então para Santos, onde embarcaram em um cruzeiro de oito dias, com destino a Balneário Camboriú, passando pela Argentina e com paradas previstas nas cidades de Montevidéu e Buenos Aires.

A programação inclui não só as atividades a bordo, mas também passeios turísticos nas cidades de parada. Para garantir o conforto de todos, Lusiane contratou um ônibus particular para os trajetos. E como curiosidade, ela compartilha que Nercy tem um desejo especial para a viagem: comprar um casaco de couro na Argentina.

Por fim, Lusiane conta que o avô é uma grande fonte de inspiração, que acreditou nos senhos e metas. Sobre o principal motivo da viagem, ela conclui: "Viver a vida com a família".