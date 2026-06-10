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Turismo sustentável

Aquidauanenses discutem expansão urbana e turística de Camisão e Piraputanga

Audiência no plenário da Câmara Municipal apresentou projetos de lei complementar que instituem áreas de interesse turístico nos distritos; novas audiências devem ser realizadas

Da redação

Publicado em 10/06/2026 às 09:25

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De acordo com o planejamento da Administração Municipal, a audiência pública foi a primeira etapa de um amplo processo de discussão / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou na terça-feira (9), no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentação e discussão dos Projetos de Lei Complementar nº 003/2026 e nº 004/2026, que instituem o Projeto Específico de Expansão Urbana de Interesse Turístico nos distritos de Camisão e Piraputanga, nos termos do artigo 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade.

O encontro reuniu autoridades, representantes de instituições, lideranças comunitárias, empresários, moradores e demais cidadãos interessados em contribuir com o planejamento do desenvolvimento da região, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação popular na construção das políticas públicas.

Representando o prefeito Mauro do Atlântico, o chefe de gabinete Anderson Meireles discursou destacando a importância da participação da comunidade nas discussões sobre o tema. Segundo ele, a gestão municipal tem buscado promover o crescimento ordenado dos distritos, respeitando a legislação vigente e conciliando desenvolvimento econômico, turismo e preservação ambiental.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, e os vereadores Renato Bossay, Ana Saravy, Marquinhos Taxista, Fred Frank, Nilson Pontim e Sargento Cruz. A audiência contou ainda com a participação da promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, doutora Angélica de Andrade Arruda.

Entre os representantes de instituições e entidades presentes estavam a professora doutora Ana Graziele Lourenço Toledo, da Universidade Federal; a presidente da AECOPAXI, Miriam Aveiro; o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Ely Souza; Vandir Aniceto, do Visit Pantanal e Aquitem Guia; Flávia da Silva, representante da Associação Quilombola; Marcelo Moraes, presidente do Conselho da APA Estrada Parque, além de lideranças comunitárias, empresários e representantes da sociedade civil organizada.

As explicações técnicas dos projetos foram conduzidas pela procuradora jurídica do município, Catharine Marques Macedo, pelo geógrafo da Prefeitura, Emerson Pinheiro dos Santos, e pelo colaborador do projeto, empresário do setor imobiliário rural Pedro Germano. Durante a apresentação, foram detalhados os aspectos técnicos, jurídicos e urbanísticos da proposta, bem como seus objetivos para o fortalecimento do turismo e do desenvolvimento sustentável dos distritos.

A audiência contou ainda com a presença dos secretários municipais Alexandre Perico (Gestão Estratégica), Humberto Torres (Meio Ambiente), Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Robert Cacho (Planejamento) e Flávio Gomes (Trânsito).

A promotora Angélica de Andrade Arruda destacou que o Ministério Público acompanha o debate com o objetivo de garantir que o crescimento urbano e rural ocorra de forma sustentável, planejada e organizada, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Everton Romero, enfatizou que o momento é de diálogo e construção coletiva, incentivando a população a apresentar sugestões e contribuições que possam aperfeiçoar o projeto, sempre observando as legislações ambientais e urbanísticas vigentes.

Ao final da audiência, foi aberto espaço para perguntas, manifestações e sugestões da população. Todas as contribuições apresentadas foram registradas e serão analisadas para auxiliar na elaboração e aperfeiçoamento da proposta. Os debates e encaminhamentos também foram registrados em ata, garantindo a transparência e a legitimidade do processo participativo.

De acordo com o planejamento da Administração Municipal, a audiência pública foi a primeira etapa de um amplo processo de discussão. Novas audiências públicas e reuniões técnicas deverão ser realizadas antes da conclusão do projeto, possibilitando o aprofundamento dos debates e a participação contínua da sociedade.

O objetivo da Administração Municipal é construir uma proposta que atenda às necessidades de desenvolvimento dos distritos de Camisão e Piraputanga, observando rigorosamente as normas de regulamentação da legislação urbanística, ambiental e turística, garantindo segurança jurídica e sustentabilidade para o crescimento da região.

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