Arquivo Público Estadual está com ampla programação

A Semana Nacional de Arquivos começa no próximo dia 3 de junho e é um evento idealizado pelo Arquivo Nacional desde 2017. O Arquivo Público Estadual de MS participa organizando ações em nível estadual e atuando em parceria com outras instituições, buscando parcerias e prestando assessoria técnica nesta área.



As instituições presentes no Estado são ligadas ao setor público (federal, estadual e municipal), além de universidades e associações privadas.



A acessibilidade, em seus múltiplos sentidos, está no centro da 8ª Semana Nacional de Arquivos, que acontecerá entre os dias 3 e 9 de junho de 2024 em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul a Semana terá programação até o dia 12 de junho.



O evento tem como referência o Dia Internacional dos Arquivos, 9 de junho, proclamado na Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos em 2007. O marco remete à criação do Conselho pela Unesco, em 1948.



O amplo acesso aos arquivos contribui para a preservação da memória individual e coletiva, proporciona o conhecimento sobre a sociedade, fortalece a democracia e amplia a cidadania.Tendo a missão de facultar o acesso aos documentos, os arquivos evidenciam seu papel fundamental no combate às discriminações, na promoção da equidade e do pleno exercício de direitos para todas as pessoas, independentemente de raça/cor, gênero, origem regional, classe, etc.



Apesar disso, ainda são muitos os desafios a serem enfrentados no cotidiano das instituições arquivísticas por seus mais diferentes agentes, o que inclui profissionais de arquivos, usuárias, usuários, gestoras e gestores.



Em sintonia com as preocupações do Conselho Internacional de Arquivos, a 8ª SNA propõe exercícios de reflexão compartilhada a partir das seguintes questões:



Os arquivos refletem adequadamente a diversidade das pessoas e das culturas que formam a nossa sociedade?



Como está a sensibilidade dos arquivos para o enfrentamento ao capacitismo e a outras práticas discriminatórias em suas atividades cotidianas?



Qual o impacto das linguagens e dos conceitos utilizados na descrição e na organização dos documentos para o reconhecimento da diversidade e a promoção da equidade e da cidadania?



Como incentivar que os procedimentos arquivísticos e administrativos promovam e explicitem a diversidade nos arquivos?



Quais as potencialidades e os limites do uso da tecnologia como ferramenta para democratizar o acesso à informação?



Como as políticas públicas de inclusão podem contribuir para tornar os arquivos brasileiros mais acessíveis?



O coordenador do Arquivo Público Estadual, Douglas Alves da Silva, afirma que a Semana Nacional de Arquivos é uma temporada de atividades de suma importância ao setor arquivístico.



“O tema escolhido para esta oitava edição – ‘Arquivos Acessíveis’ – vai justamente ao encontro de uma das metas que sempre buscamos atingir no Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul: o acesso ao acervo pela população. Ao mesmo tempo, tal temática evidencia a necessidade de se buscar sempre refletir a realidade e a diversidade da sociedade como um todo. Em um dos acervos mais importantes sob guarda do Arquivo Público Estadual, se destacam documentos e fotografias que refletem parte da realidade e das diversas relações sociais existentes na Companhia Matte Larangeira, por exemplo, contrastando os modos de vida dos proprietários com o dos trabalhadores dos ervais”.



“Outros acervos do Arquivo mostram ainda como a população buscava transformações nos mais diversos locais em que habitavam no então Estado de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, é de suma importância manter e dar acesso a acervos que demonstram tais transformações e como a sociedade se posicionava e buscava ampliar sua participação nas decisões, por exemplo”, completa Douglas.



A Semana Nacional de Arquivos é organizada nacionalmente pelo Arquivo Nacional e o CONARQ, com a temática “Arquivos Acessíveis”. Concomitante à ação nacional, ocorre mundialmente a Semana Internacional de Arquivos, sob organização do ICA – Conselho Internacional de Arquivos.



“Neste ano, o tema escolhido para a edição internacional foi ‘Ciberarquivos’, buscando trazer uma reflexão sobra as transformações e os impactos dos avanços tecnológicos no campo arquivístico, levantando questões sobre qual o espaço a ser ocupado e o papel a ser desempenhado pelos arquivos no atual cenário digital que avança cada vez mais no mundo? Tais questões se integram à temática ‘Arquivos Acessíveis’ da Semana Nacional de Arquivos e, graças à parceria com a ALA – Associação Latino-Americana de Arquivos – as atividades inscritas na Semana Nacional também integraram a programação da Semana Internacional de Arquivos”, finaliza Douglas.





