Arraiá Franklin Cassiano promoveu o enriquecimento cultural e social em 2025

Moradores de Camisão e visitantes de diversas cidades prestigiaram o Arraiá Franklin Cassiano 2025 / (Foto Divulgação)

A cada ano, o Arraiá Franklin Cassiano supera em qualidade. Este ano, a festa aconteceu no sábado, dia 14, com muito “enriquecimento cultural, sociabilização entre as famílias do Distrito de Camisão e alegria da criançada, isso é o que importa”.

Este ano, foram mais de quinhentas pessoas presentes. O evento começou às 19 horas com o tradicional bingo, com a premiação em dinheiro, no valor de dois mil reais. Entre uma rodada e outra do bingo, as crianças e os adolescentes encantaram a comunidade e os visitantes com as apresentações típicas da época.

Na parte cultural, dança de quadrilha, Dança da Fita e Dança do Bambu, resultado de estudo e pesquisa entre os estudantes. Brilho especial, também, para as danças e músicas apresentadas pelos Amigos das Tradições Nordestinas (ATN), todos muito bem caracterizados.

Estudantes abrilhantaram o Arraiá Franklin Cassiano 2025 com suas apresentações (Foto Divulgação)

A festa foi prestigiada por moradores de Naviraí, Campo Grande, Anastácio, Piraputanga e da sede do município de Aquidauana. Entre os visitantes, a professora Telma Nantes de Matos, especialista em metodologia da educação para as pessoas com deficiência/educação inclusiva, ex-subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência; a professora Luzia Acunha e o Professor Ordalino, ex-secretários municipais de educação no município de Aquidauana/MS, e seus familiares, além de empreendedores do Distrito de Camisão.

Outra tradicional atividade da festa é o leilão de prendas, doadas pela comunidade e pelos pais dos estudantes. Este ano foram leiloados 03 peixes de rio, 02 frangos assados, 01 Porção de Pastel de moqueca de peixe (pacu), prato que é um lançamento da “Neguinha”, pescadora do Distrito de Camisão. O leilão foi conduzido pela Diretora da Escola, professora Ana Fábia, pelo professor Thiago Luges, com a participação especial do professor Renê do Carmo.

Amigos das Tradições Nordestina (ATN) encantaram com música típica no Arraiá Frankllin Cassiano 2025 (Foto Divulgação)

Os recursos arrecadados na festa serão aplicados principalmente em ações pedagógicas, projetos e em atividades administrativas de suporte educacional. A partir deste ano, a escola oferta a Educação em Tempo Integral e desenvolve projetos como: Expandindo Fronteiras (Conhecendo e significando a Arte), o olhar fotográfico do estudante para o Distrito de Camisão, Meio Ambiente e Sustentabilidade, atividades esportivas, como o Futsal e o Jiu-Jitsu, parceria realizada com a Associação Coliseu.

A diretora agradeceu a presença de todos: pais dos estudantes, dos moradores, dos empreendedores, dos serviços de apoio (Polícia Militar, Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação) e ressaltou que a festa foi um sucesso.

Ganhadores dos prêmios em dinheiro sorteados no bingo do Arraiá Franklin Cassiano 2025 (Foto Divulgação)

Confira mais fotos da festa